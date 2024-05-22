Экс-замглавы офиса Зеленского подозревают в незаконном обогащении
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает бывшего заместителя главы офиса президента страны Андрея Смирнова в незаконном обогащении. У него был проведен обыск, и сейчас решается вопрос о мере пресечения. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Обыск начался в 5:30, длился около часа, у Смирнова изъяли телефон и планшет. Сейчас должна быть назначена дата заседания суда по избранию ему меры пресечения», – сказал источник издания «Страна.ua».
Украинский портал «Зеркало недели» также сообщает, что информацию о подозрении в отношении Смирнова подтвердили источники в антикоррупционных органах. По данным издания, уголовное производство в отношении чиновника было возбуждено прокуратурой в марте 2023 г. Дело было связано с записанным на его брата имуществом, которое, как предполагается, купил Андрей Смирнов.
«РБК-Украина» со ссылкой на источники также подтверждает эту версию. Как пишет издание, в период с 2020 по 2022 г. чиновник приобрел активы стоимостью 17,1 млн гривен (около 38,8 млн руб.), имея сбережения и официальный доход за этот период в размере 1,3 млн гривен (почти 3 млн руб.). Речь идет о двух автомобилях (Mercedes-Benz и Volkswagen), двух мотоциклах (Honda, BMW), трех паркоместах в Киеве, квартире во Львове и земельном участке в Закарпатье. Чтобы скрыть наличие этого имущества, чиновник якобы оформил его на родного брата и друга, сообщает «РБК-Украина».
1 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил сразу нескольких приближенных сотрудников: первого помощника Сергея Шефира, заместителей руководителя своего офиса Андрея Смирнова (курировал юридические вопросы) и Алексея Днепрова (фактический начальник канцелярии), советников Олега Устенко, Сергея Трофимова, Михаила Радуцкого. Кроме них с постов были сняты уполномоченный по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая и уполномоченный по волонтерской деятельности Наталья Пушкарева. Сам Зеленский назвал серию увольнений «оптимизацией» и заявил, что ожидает таких же мер от других чиновников.
Андрей Смирнов работал в должности замглавы офиса президента Украины с сентября 2019 г. и курировал судебную реформу. Источники «Зеркала недели» сообщали, что отставка чиновника планировалось давно, поскольку Зеленский «решил избавиться от всех, к кому нет абсолютного доверия».