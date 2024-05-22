Экс-замглавы офиса Зеленского подозревают в незаконном обогащении

«РБК-Украина» со ссылкой на источники также подтверждает эту версию. Как пишет издание, в период с 2020 по 2022 г. чиновник приобрел активы стоимостью 17,1 млн гривен (около 38,8 млн руб.), имея сбережения и официальный доход за этот период в размере 1,3 млн гривен (почти 3 млн руб.). Речь идет о двух автомобилях (Mercedes-Benz и Volkswagen), двух мотоциклах (Honda, BMW), трех паркоместах в Киеве, квартире во Львове и земельном участке в Закарпатье. Чтобы скрыть наличие этого имущества, чиновник якобы оформил его на родного брата и друга, сообщает «РБК-Украина».