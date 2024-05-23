Макрон: дополнительные силовики будут в Новой Каледонии до завершения протестов
Дополнительные полицейские силы будут находиться в Новой Каледонии «столько, сколько потребуется», до наведения порядка после протестов, сообщил Reuters со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона.
«В ближайшие часы и дни будут проведены новые масштабные операции, где это необходимо, и республиканский порядок в полном объеме будет восстановлен, потому что другого выбора нет», – заявил глава Франции в присутствии избранных представителей сторонников каледонской независимости.
Как ожидается, в ходе визита Макрон обсудит восстановление экономики региона, а также ряд политических вопросов.
Новая Каледония является заморской территорией Франции, расположена на десятках островов в южной части Тихого океана.
15 мая власти Франции установили режим чрезвычайной ситуации в Новой Каледонии и ввели туда войска из-за протестов местных жителей. Протесты связаны с обсуждением в парламенте Франции законопроекта, который может предоставить право участвовать в местных выборах лицам, проживающим в Новой Каледонии более 10 лет. Представителей местного народа канаки опасаются, что переехавшие европейцы могут вытеснить их при голосовании.
По данным на 16 мая ущерб от погромов в Новой Каледонии был оценен в 200 млн евро. По информации BFMTV, только в одной из провинций было сожжено или разграблено более 100 магазинов и предприятий. 17 мая верховный комиссар Франции Луи Ле Франк заявил, что власти Франции потеряли контроль над некоторыми районами Новой Каледонии.