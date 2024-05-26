Лавров: Запад не сможет незаметно пересечь последнюю грань в отношении РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналисту Павлу Зарубину, что Запад не сможет незаметно пересечь последнюю грань в отношении России. Фрагмент комментария журналист опубликовал в Telegram-канале.
Лавров уточнил, что разговоры американских официальных лиц об ударах западным оружием по территории России отражают безысходность и понимание, что честными средствами не выйдет достигнуть своей цели.
«Это похоже на агонию», – подчеркнул министр.
На Украину в том числе будут поставлены боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы, высокоточные авиационные боеприпасы, противотанковые мины, средства химической, биологической, радиологической и ядерной защиты.
23 мая The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщала, что госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев хочет предложить президенту США Джо Байдену разрешить ВСУ наносить удары по территории России при помощи американского оружия.
22 мая группа конгрессменов США направила министру обороны Ллойду Остину письмо, в котором призвала разрешить Украине наносить удары по территории России при помощи оружия США. В письме отмечается, что на фоне ухудшения ситуации для ВСУ в Харьковской области администрация Байдена ограничила возможность украинской стороны «дать отпор».
В Кремле отметили большое количество «горячих голов» в конгрессе, которые хотели бы еще большего провоцирования напряженности. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Вашингтон нацелен на провоцирование войны до последнего украинца.