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Лавров: Запад не сможет незаметно пересечь последнюю грань в отношении РФ

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналисту Павлу Зарубину, что Запад не сможет незаметно пересечь последнюю грань в отношении России. Фрагмент комментария журналист опубликовал в Telegram-канале.

Лавров уточнил, что разговоры американских официальных лиц об ударах западным оружием по территории России отражают безысходность и понимание, что честными средствами не выйдет достигнуть своей цели.

«Это похоже на агонию», – подчеркнул министр.

24 мая стало известно, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи стоимостью $275 млн.

На Украину в том числе будут поставлены боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы, высокоточные авиационные боеприпасы, противотанковые мины, средства химической, биологической, радиологической и ядерной защиты.

23 мая The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщала, что госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев хочет предложить президенту США Джо Байдену разрешить ВСУ наносить удары по территории России при помощи американского оружия.

22 мая группа конгрессменов США направила министру обороны Ллойду Остину письмо, в котором призвала разрешить Украине наносить удары по территории России при помощи оружия США. В письме отмечается, что на фоне ухудшения ситуации для ВСУ в Харьковской области администрация Байдена ограничила возможность украинской стороны «дать отпор».

В Кремле отметили большое количество «горячих голов» в конгрессе, которые хотели бы еще большего провоцирования напряженности. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Вашингтон нацелен на провоцирование войны до последнего украинца.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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