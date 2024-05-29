Der Spiegel: в Европарламенте прошли обыски
Следователи проводят обыски в офисах Европарламента в Брюсселе и Страсбурге из-за «операции влияния России». Об этом пишет журнал Der Spiegel.
По информации издания, рейды связаны с порталом Voice of Europe. Корреспондент Der Spiegel Тимо Леманн стал свидетелем того, как следователи вошли в кабинет депутата Европарламента Марселя де Граафа и бывшего помощника депутата от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Максимилиана Кра.
Издание со ссылкой на данные спецслужб сообщает, что портал Voice of Europe, помимо «распространения пропаганды», якобы оказывал финансовую поддержку «дружественным России кандидатам» на европейских выборах в ряде стран Евросоюза. Кроме того, портал публиковал интервью с политиками от партии «Альтернатива для Германии».
17 мая Совет Евросоюза остановил вещательную деятельности чешского СМИ Voice of Europe. В заявлении ведомства указывается, что издание якобы находится под постоянным прямым или косвенным контролем руководства России.
27 мая Евросоюз ввел санкции против политика Виктора Медведчука и Артема Марчевского, который возглавлял платформу Voice of Europe. Они также якобы причастны к «операции влияния России», им запретили въезд и транзит через все страны Евросоюза, а также заморозили их счета.