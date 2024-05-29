Der Spiegel: в Европарламенте прошли обыски

27 мая Евросоюз ввел санкции против политика Виктора Медведчука и Артема Марчевского, который возглавлял платформу Voice of Europe. Они также якобы причастны к «операции влияния России», им запретили въезд и транзит через все страны Евросоюза, а также заморозили их счета.