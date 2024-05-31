Путин провел телефонный разговор с Токаевым

20 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Путин и Токаев планируют в ближайшие месяцы провести как минимум две встречи в связи с мероприятиями по линии ОДКБ и ШОС. По его словам, повестка дня у стран богатая, совершенствуется договорно-правовая база, на разных стадиях готовности около 10 межведомственных документов.