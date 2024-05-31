Путин провел телефонный разговор с Токаевым
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Лидеры двух стран обсудили взаимодействие в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической сферах. Они также говорили о подготовке к запланированному на июль заседанию Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Кроме того, Путин и Токаев оценили итоги своих недавних контактов с иностранными лидерами.
18 мая президенты России и Казахстана по телефону затронули вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах. Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства стран.
20 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Путин и Токаев планируют в ближайшие месяцы провести как минимум две встречи в связи с мероприятиями по линии ОДКБ и ШОС. По его словам, повестка дня у стран богатая, совершенствуется договорно-правовая база, на разных стадиях готовности около 10 межведомственных документов.