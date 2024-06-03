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Сессия Госсобрания Алтая с вопросом о выборах главы региона перенесена на 7 июня

Ведомости

Государственное собрание Алтая перенесло очередную сессию на 7 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале Госсобрания.

«Очередная сессия Государственного собрания – Эл Курултай Республики Алтай переносится с 4 июня на 7 июня в соответствии с решением Президиума ГС-ЭК РА», – говорится в сообщении.

В повестке предстоящего заседания – рассмотрение вопросов о назначении выборов главы Алтая, председателя правительства Алтая, а также о назначении выборов депутатов Республики Алтай восьмого созыва.

3 июня «Ведомости» со ссылкой на источник в регионе, а также три источника, близких к администрации президента (АП), писали, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин может уйти в отставку в ближайшее время. Он стал главой Алтая в 2019 г., к концу подходит его первый срок, плановые выборы должны состояться в регионе в сентябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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