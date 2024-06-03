Сессия Госсобрания Алтая с вопросом о выборах главы региона перенесена на 7 июня

3 июня «Ведомости» со ссылкой на источник в регионе, а также три источника, близких к администрации президента (АП), писали, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин может уйти в отставку в ближайшее время. Он стал главой Алтая в 2019 г., к концу подходит его первый срок, плановые выборы должны состояться в регионе в сентябре.