Сессия Госсобрания Алтая с вопросом о выборах главы региона перенесена на 7 июня
Государственное собрание Алтая перенесло очередную сессию на 7 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале Госсобрания.
«Очередная сессия Государственного собрания – Эл Курултай Республики Алтай переносится с 4 июня на 7 июня в соответствии с решением Президиума ГС-ЭК РА», – говорится в сообщении.
В повестке предстоящего заседания – рассмотрение вопросов о назначении выборов главы Алтая, председателя правительства Алтая, а также о назначении выборов депутатов Республики Алтай восьмого созыва.
3 июня «Ведомости» со ссылкой на источник в регионе, а также три источника, близких к администрации президента (АП), писали, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин может уйти в отставку в ближайшее время. Он стал главой Алтая в 2019 г., к концу подходит его первый срок, плановые выборы должны состояться в регионе в сентябре.