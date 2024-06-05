Путин: Москва никому не угрожает, это моветон
Россия никому не угрожает, тем более главе другого государства – это моветон. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств, отвечая на вопрос, не угрожала ли Россия канцлеру ФРГ Олафу Шольцу по поводу поставок оружия Германией Украине.
«Почему вы решили, что мы кому-то угрожаем? Мы никому не угрожаем, тем более главе другого государства. Это моветон, это нехороший тон. У нас есть своя позиция по тем или другим вопросам», – пояснил Путин.
Президент напомнил, что несмотря на то, что все обвиняют Россию в начале конфликта на Украине, никто на Западе, «не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия».
«Она началась с государственного переворота на Украине, антиконституционного государственного переворота <….> Разве Россия виновата в этом госперевороте? Нет», – объяснил глава государства.
31 мая Шольц разрешил Украине использовать немецкое оружие для ударов по территории России. Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт добавил, что Украина имеет право использовать немецкое оружие для защиты в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами. При этом 26 мая Шольц выступал против использования западного оружия на территории России. Он отметил, что соответствующие правила были согласованы с Украиной в отношении поставок немецкого вооружения.