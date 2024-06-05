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Путин: Москва никому не угрожает, это моветон

Ведомости

Россия никому не угрожает, тем более главе другого государства – это моветон. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств, отвечая на вопрос, не угрожала ли Россия канцлеру ФРГ Олафу Шольцу по поводу поставок оружия Германией Украине.

«Почему вы решили, что мы кому-то угрожаем? Мы никому не угрожаем, тем более главе другого государства. Это моветон, это нехороший тон. У нас есть своя позиция по тем или другим вопросам», – пояснил Путин.

Президент напомнил, что несмотря на то, что все обвиняют Россию в начале конфликта на Украине, никто на Западе, «не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия».

«Она началась с государственного переворота на Украине, антиконституционного государственного переворота <….> Разве Россия виновата в этом госперевороте? Нет», – объяснил глава государства.

31 мая Шольц разрешил Украине использовать немецкое оружие для ударов по территории России. Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт добавил, что Украина имеет право использовать немецкое оружие для защиты в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами. При этом 26 мая Шольц выступал против использования западного оружия на территории России. Он отметил, что соответствующие правила были согласованы с Украиной в отношении поставок немецкого вооружения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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