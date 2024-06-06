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Во Франции арестовали уроженца Донбасса по подозрению в подготовке теракта

Ведомости

26-летний уроженец Донбасса, получивший российское гражданство, задержан после взрыва в номере отеля, расположенного вблизи аэропорта Париж – Шарль-де-Голль. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Как пишет газета, инцидент произошел 3 июня, мужчину из отеля эвакуировали пожарные. Уроженец Донбасса получил получил серьезные ожоги в результате взрыва. В его номере обнаружили, как утверждается, фальшивые документы и материалы для изготовления взрывных устройств. По данным Le Figaro, мужчина пострадал в результате срабатывания одного из них.

4 июня Антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) начала расследование по фактам участия в террористическом сообществе с целью подготовки нападений на людей, а также хранения зажигательных или взрывчатых веществ. Мужчину поместили под стражу. Задержанный отрицает какие-либо планы устроить теракт, по его словам, произошедшее является случайностью.

Генеральная дирекция внутренней безопасности Франции (DGSI) же обеспокоена тем, что задержанный находился неподалеку от крупнейшего аэропорта страны, пишет Le Figaro.

Инцидент во Франции произошел на фоне звучащих обвинений в других европейских столицах в адрес России якобы в подготовке диверсий. В конце мая в Польше задержали двух граждан Белоруссии и одного гражданина Польши по подозрению в поджогах объектов в разных частях страны якобы по заказу российских спецслужб. До этого польский премьер Дональд Туск сообщил об аресте девяти человек, которые подозреваются в диверсиях и саботаже по заданию России.

5 мая Financial Times (FT) со ссылкой на представителей европейской разведки сообщила, что Россия якобы готовит диверсии в Европе. По данным газеты, европейские спецслужбы предупредили об этом свои правительства. В Кремле назвали материал СМИ очередным голословным обвинением в адрес РФ. «Их становится все больше и больше по поводу и без повода», – отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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