Во Франции арестовали уроженца Донбасса по подозрению в подготовке теракта

Инцидент во Франции произошел на фоне звучащих обвинений в других европейских столицах в адрес России якобы в подготовке диверсий. В конце мая в Польше задержали двух граждан Белоруссии и одного гражданина Польши по подозрению в поджогах объектов в разных частях страны якобы по заказу российских спецслужб. До этого польский премьер Дональд Туск сообщил об аресте девяти человек, которые подозреваются в диверсиях и саботаже по заданию России.