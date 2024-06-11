Захарова связала действия молдавских пограничников с «Санду-рейхом»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала с «Санду-рейхом» действия пограничников в Кишиневе в отношении своих сограждан, прибывающих из России. Дипломат высказалась в своем Telegram-канале.
По ее словам, в аэропорту Кишинева по нескольку часов задерживают прилетевших из России молдаван и надрывают паспорта у тех, кого считают неблагонадежными.
11 июня в Telegram-канале «Молдавский Vагон» сообщалось, что вернувшихся в Кишинев участников съезда политического блока «Победа» не пропускали в аэропорту около четырех часов.
22 апреля председатель партии «Шор» Илан Шор сообщал, что участников съезда молдавской оппозиции в Москве, которые вернулись в Кишинев, несколько часов держали в аэропорту.
Второй съезд молдавского оппозиционного блока «Победа» прошел в Москве 9 июня. В нем приняла участие глава молдавской автономии Гагаузия Евгения Гуцул.
21 апреля «Шор» объявил о создании политического блока «Победа». Исполнительным секретарем блока стала Гуцул. Она заявляла, что «Победа» выдвинет своего кандидата на пост президента Молдавии, которые пройдут 20 октября.