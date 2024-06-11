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Захарова связала действия молдавских пограничников с «Санду-рейхом»

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала с «Санду-рейхом» действия пограничников в Кишиневе в отношении своих сограждан, прибывающих из России. Дипломат высказалась в своем Telegram-канале.

По ее словам, в аэропорту Кишинева по нескольку часов задерживают прилетевших из России молдаван и надрывают паспорта у тех, кого считают неблагонадежными.

11 июня в Telegram-канале «Молдавский Vагон» сообщалось, что вернувшихся в Кишинев участников съезда политического блока «Победа» не пропускали в аэропорту около четырех часов.

22 апреля председатель партии «Шор» Илан Шор сообщал, что участников съезда молдавской оппозиции в Москве, которые вернулись в Кишинев, несколько часов держали в аэропорту.

Второй съезд молдавского оппозиционного блока «Победа» прошел в Москве 9 июня. В нем приняла участие глава молдавской автономии Гагаузия Евгения Гуцул.

21 апреля «Шор» объявил о создании политического блока «Победа». Исполнительным секретарем блока стала Гуцул. Она заявляла, что «Победа» выдвинет своего кандидата на пост президента Молдавии, которые пройдут 20 октября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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