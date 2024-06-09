Глава Гагаузии Гуцул прибыла в Москву

Отношения автономной области Гагаузии и центральных властей в Кишиневе обострились сразу после выборов в автономии в мае 2023 г., на которых одержала победу Гуцул, выступавшая от оппозиционной партии «Шор». Тогда президент страны заявила о фальсификациях на выборах, а молдавские правоохранители провели обыск в Центризбиркоме Гагаузии и изъяли там документы. Но солидарность с новым руководителем автономии выразил местный парламент, а в столице края Комрате прошли акции протеста против действий молдавских властей. Позже апелляционная палата Комрата утвердила итоги выборов, а Гуцул официально вступила в свои полномочия.