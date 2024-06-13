Reuters: «Хамас» хочет составить список палестинцев для освобождения из тюрем

31 мая президент США Джо Байден представил в Белом доме условия сделки между Израилем и «Хамасом». Соглашение предусматривало прекращение огня на шесть недель и вывод войск из всех населенных районов сектора Газа. 11 июня Reuters сообщил, что «Хамас» официально ответил на предложение США. По мнению израильской стороны, «Хамас» изменил все основные и наиболее значимые параметры соглашения.