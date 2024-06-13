Reuters: «Хамас» хочет составить список палестинцев для освобождения из тюрем
Группировка «Хамас» потребовала составить списки палестинцев, которых необходимо освободить из тюрем Израиля, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя движения.
«Хамас» хочет составить список из 100 палестинцев, которые приговорены к длительным срокам заключения. Движение намерено освободить их из израильских тюрем в рамках урегулирования конфликта в секторе Газа.
Агентство отмечает, что в израильском проекте соглашения речь идет об освобождении тех, чьи неотбытые сроки не превышают 15 лет. По словам высокопоставленного представителя «Хамаса», в предложении США о прекращении огня нет существенных поправок, которые вызвали бы возражения.
Кроме того, требования «Хамаса» включают восстановление сектора Газа, снятие блокады, открытие пограничных переходов, а также разрешение на передвижение людей и перевозку товаров без ограничений.
31 мая президент США Джо Байден представил в Белом доме условия сделки между Израилем и «Хамасом». Соглашение предусматривало прекращение огня на шесть недель и вывод войск из всех населенных районов сектора Газа. 11 июня Reuters сообщил, что «Хамас» официально ответил на предложение США. По мнению израильской стороны, «Хамас» изменил все основные и наиболее значимые параметры соглашения.