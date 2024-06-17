Нарышкин пообещал Киеву «более жесткие» условия при отказе от предложения Путина
Условия мира для Украины станут жестче, если она откажется от предложения, озвученного президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью ТАСС.
«Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими», – сказал он, отвечая на вопрос о последствиях возможного отказа Киева от нового мирного предложения Москвы.
В преддверии саммита по Украине в Швейцарии, на который Россия приглашена не была, Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, внеблоковый статус Украины.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг инициативу. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Швейцарии заявил, что Украина готова начать переговоры с Россией «уже завтра», но только при условии, что Москва будет уважать территориальную целостность страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили о негативной реакции на предложение в Киеве и на Западе. Глава государства назвал ее предсказуемой, но выразил мнение, что украинские власти все равно рассмотрят инициативу.