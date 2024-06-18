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В Евросоюзе не достигли соглашения о переназначении фон дер Ляйен главой ЕК

Ведомости

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) на встрече 17 июня не достигли соглашения о кандидатах на высшие посты блока. Об этом сообщил президент Совета ЕС Шарль Мишель, передает Associated Press (AP).

«Сегодня вечером на данном этапе не было соглашения», – сказал он.

Мишель также не стал отвечать на вопрос о шансах главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен переизбраться на второй срок. По его словам, это станет ясно на следующей неделе.

17 июня газеты Financial Times и The Guardian писали, что лидеры ЕС на встрече в Брюсселе намерены поддержать выдвижение Урсулы фон дер Ляйен на второй пятилетний срок. Ожидалось, что в ходе обсуждения 17 июня они также должны будут определиться с преемниками президента ЕС Шарля Мишеля и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

По итогам прошедших с 6 по 9 июня выборов ЕНП фон дер Ляйен набрала 190 мандатов и сохранила относительное большинство. Для переизбрания ее кандидатуру должен поддержать 361 депутат, поэтому фон дер Ляйен придется просить помощи у других фракций.

Урсула фон дер Ляйен занимает пост председателя ЕК с декабря 2019 г. Она стала первой женщиной в этой должности. До этого фон дер Ляйен занимала посты министра по делам семьи, министра труда и социальных вопросов, а также возглавляла минобороны ФРГ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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