В Евросоюзе не достигли соглашения о переназначении фон дер Ляйен главой ЕК

17 июня газеты Financial Times и The Guardian писали, что лидеры ЕС на встрече в Брюсселе намерены поддержать выдвижение Урсулы фон дер Ляйен на второй пятилетний срок. Ожидалось, что в ходе обсуждения 17 июня они также должны будут определиться с преемниками президента ЕС Шарля Мишеля и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.