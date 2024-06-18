В Евросоюзе не достигли соглашения о переназначении фон дер Ляйен главой ЕК
Лидеры стран Евросоюза (ЕС) на встрече 17 июня не достигли соглашения о кандидатах на высшие посты блока. Об этом сообщил президент Совета ЕС Шарль Мишель, передает Associated Press (AP).
«Сегодня вечером на данном этапе не было соглашения», – сказал он.
Мишель также не стал отвечать на вопрос о шансах главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен переизбраться на второй срок. По его словам, это станет ясно на следующей неделе.
17 июня газеты Financial Times и The Guardian писали, что лидеры ЕС на встрече в Брюсселе намерены поддержать выдвижение Урсулы фон дер Ляйен на второй пятилетний срок. Ожидалось, что в ходе обсуждения 17 июня они также должны будут определиться с преемниками президента ЕС Шарля Мишеля и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
По итогам прошедших с 6 по 9 июня выборов ЕНП фон дер Ляйен набрала 190 мандатов и сохранила относительное большинство. Для переизбрания ее кандидатуру должен поддержать 361 депутат, поэтому фон дер Ляйен придется просить помощи у других фракций.
Урсула фон дер Ляйен занимает пост председателя ЕК с декабря 2019 г. Она стала первой женщиной в этой должности. До этого фон дер Ляйен занимала посты министра по делам семьи, министра труда и социальных вопросов, а также возглавляла минобороны ФРГ.