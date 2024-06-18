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Венгрия не поддержит переизбрание фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии

Ведомости

Венгрия не поддержит назначение Урсулы фон дер Ляйен главой Европейской комиссии на новый срок, но согласна со всеми другими именами в списке высших должностных лиц. Об этом сообщает американская газета Politico со ссылкой на венгерского министра по делам ЕС Яноша Боку.

Венгрия не стала бы возражать против кандидатур экс-премьер-министра Португалии Антониу Кошты в качестве президента Европейского совета, Роберты Метсолы с Мальты в качестве главы Европарламента и премьер-министра Эстонии Каи Каллас в качестве главного дипломата ЕС.

«Отношения между президентом комиссии и Венгрией как государством-членом были далеки от идеальных. По этим причинам нам будет очень трудно поддержать ее на второй срок», – добавил Бока.

Президент Совета ЕС Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза (ЕС) на встрече 17 июня не достигли соглашения о кандидатах на высшие посты блока. Мишель также не стал комментировать шансы фон дер Ляйен переизбраться на второй срок. По его словам, это станет ясно на следующей неделе.

По итогам прошедших с 6 по 9 июня выборов ЕНП фон дер Ляйен набрала 190 мандатов и сохранила относительное большинство. Для переизбрания ее кандидатуру должен поддержать 361 депутат, поэтому фон дер Ляйен придется просить помощи у других фракций.

Урсула фон дер Ляйен занимает пост председателя ЕК с декабря 2019 г. Она стала первой женщиной в этой должности. До этого фон дер Ляйен занимала посты министра по делам семьи, министра труда и социальных вопросов, а также возглавляла минобороны ФРГ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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