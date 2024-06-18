Венгрия не поддержит переизбрание фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии

Президент Совета ЕС Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза (ЕС) на встрече 17 июня не достигли соглашения о кандидатах на высшие посты блока. Мишель также не стал комментировать шансы фон дер Ляйен переизбраться на второй срок. По его словам, это станет ясно на следующей неделе.