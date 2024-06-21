Медведев: Зеленский узурпировал власть задолго до прекращения своих полномочий

По словам Медведева, согласно украинской конституции, Верховная рада является единственным органом законодательной власти на Украине. При этом Зеленский на посту президента не подписал и не наложил вето (то есть не вернул на повторное рассмотрение Рады) 32 закона, принятых парламентом, «жирно перечеркнув конституционный статус Верховной рады как единственного представительного и законодательного органа».