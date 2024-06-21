Медведев: Зеленский узурпировал власть задолго до прекращения своих полномочий
Владимир Зеленский узурпировал власть задолго до 21 мая 2024 г., когда его полномочия официально завершились, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, согласно украинской конституции, Верховная рада является единственным органом законодательной власти на Украине. При этом Зеленский на посту президента не подписал и не наложил вето (то есть не вернул на повторное рассмотрение Рады) 32 закона, принятых парламентом, «жирно перечеркнув конституционный статус Верховной рады как единственного представительного и законодательного органа».
«Киевская камарилья, прикрываясь дутой декларацией об отмене выборов президента, надеется до последнего дня обогащаться на войне и воевать до последнего украинца», – написал председатель Совбеза. Отношение к Зеленскому и «его подельникам» может быть только одно, подчеркнул Медведев: «они преступники, совершившие преступление, предусмотренное ст. 109 УК Украины».
26 мая председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский полностью утратил легитимность, отменив президентские выборы. По словам председателя Госдумы, пятилетний срок полномочий Зеленского закончился, он узурпировал власть, а ссылки на военное положение противоречат конституции Украины.
Президент России Владимир Путин также заявлял, что с окончанием президентского срока Зеленского власть на Украине «узурпирована и удерживается незаконным путем».
20 мая срок полномочий президента Украины официально истек. Ст. 103 конституции Украины ограничивает срок пребывания Зеленского на посту президента пятью годами. Но действующее в стране военное положение ограничивает проведение выборов президента и депутатов парламента. При этом военное положение предусматривает не продление полномочий Зеленского, а отмену выборов, что находится в ведении Конституционного суда, как и определение внутренней легитимности Зеленского.