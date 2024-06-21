Боррель может объявить о новом решении по замороженным активам России 24 июня
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель может объявить о новом решении по прибыли от российских замороженных активов 24 июня, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Евросоюза (ЕС).
«Мы ожидаем объявление в понедельник. Посмотрим, что будет. Возможно, будет что-то позитивное по этой части», – сказал он (цитата по ТАСС).
Как сообщил дипломат, речь идет о возможности перевода прибыли от активов России в Европейский фонд мира, который финансирует поставки вооружения на Украину. Он подчеркнул, что сейчас страны пытаются решить, какая часть средств пойдет в этот фонд.
11 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предоставит Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов России уже в июле, 90% этой суммы пойдет на оружие. Спустя три дня стало известно, что страны G7 оставят замороженными российские активы до тех пор, пока РФ не выплатит ущерб Украине в размере $486 млрд и не «прекратит конфликт». 15 июня «РИА Новости» на основе данных национальных статистических служб посчитало, что из-за конфискации российских активов страны G7 могут потерять почти $83 млрд.
Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями МИДа заявил, что любые попытки западных стран изъять активы России будут воровством, они не останутся безнаказанными. Он добавил, что страны Запада тем самым сделают еще один шаг к разрушению системы, которую создавали сами. Она многие десятилетия обеспечивала их процветание и позволяла потреблять больше, чем они зарабатывают.