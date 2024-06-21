Боррель может объявить о новом решении по замороженным активам России 24 июня

11 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предоставит Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов России уже в июле, 90% этой суммы пойдет на оружие. Спустя три дня стало известно, что страны G7 оставят замороженными российские активы до тех пор, пока РФ не выплатит ущерб Украине в размере $486 млрд и не «прекратит конфликт». 15 июня «РИА Новости» на основе данных национальных статистических служб посчитало, что из-за конфискации российских активов страны G7 могут потерять почти $83 млрд.