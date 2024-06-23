Нетаньяху рассчитывает на ускорение поставок боеприпасов из США
Израиль обращался к США с просьбой ускорить поставки боеприпасов. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в ходе еженедельного заседания правительства, подчеркнув, что верит в скорое решение вопроса, передает The Times Of Israel.
Премьер-министр Израиля выразил признательность президенту США Джо Байдену за поддержку во время войны с радикальной палестинской группировкой «Хамас» и напомнил, что четыре месяца назад количество поставок оружия в Израиль резко сократилось.
«В течение многих недель мы обращались к нашим американским друзьям с просьбой ускорить поставки. Мы делали это снова и снова. <...> Но базовая ситуация не менялась», – уточнил Нетаньяху.
Он отметил, что надеется и верит в разрешение этого вопроса в ближайшем будущем. По словам израильского премьер-министра, США поставляли некоторые позиции время от времени, но ограничили поставки боеприпасов, поэтому он решил высказаться публично.
8 мая министр обороны США Ллойд Остин подтвердил приостановку поставок Израилю партии боеприпасов из-за ситуации с Рафахом. В этот же день журналисты Axios уточнили со ссылкой на источники в Белом доме, что задержанные поставки включали 3500 бомб разной мощности, включая корректируемые. Собеседники издания объяснили это решение желанием американцев избежать высокого уровня жертв в Рафахе.
14 июня «Хамас» сообщил, что два израильских заложника, удерживаемых группировкой в секторе Газа, погибли несколько дней назад в результате удара Израиля по Рафаху. До этого 8 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об освобождении четырех заложников в Нусейрате – ими стали Ноа Аргамани, Альмог Меир, Шломи Зив и уроженец России Андрей Козлов. Все они были захвачены радикальной палестинской группировкой в октябре 2023 г.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 37 000 человек.