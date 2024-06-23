Нетаньяху рассчитывает на ускорение поставок боеприпасов из США

14 июня «Хамас» сообщил, что два израильских заложника, удерживаемых группировкой в секторе Газа, погибли несколько дней назад в результате удара Израиля по Рафаху. До этого 8 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об освобождении четырех заложников в Нусейрате – ими стали Ноа Аргамани, Альмог Меир, Шломи Зив и уроженец России Андрей Козлов. Все они были захвачены радикальной палестинской группировкой в октябре 2023 г.