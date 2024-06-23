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Нетаньяху рассчитывает на ускорение поставок боеприпасов из США

Ведомости

Израиль обращался к США с просьбой ускорить поставки боеприпасов. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в ходе еженедельного заседания правительства, подчеркнув, что верит в скорое решение вопроса, передает The Times Of Israel.

Премьер-министр Израиля выразил признательность президенту США Джо Байдену за поддержку во время войны с радикальной палестинской группировкой «Хамас» и напомнил, что четыре месяца назад количество поставок оружия в Израиль резко сократилось.

«В течение многих недель мы обращались к нашим американским друзьям с просьбой ускорить поставки. Мы делали это снова и снова. <...> Но базовая ситуация не менялась», – уточнил Нетаньяху.

Он отметил, что надеется и верит в разрешение этого вопроса в ближайшем будущем. По словам израильского премьер-министра, США поставляли некоторые позиции время от времени, но ограничили поставки боеприпасов, поэтому он решил высказаться публично.

8 мая министр обороны США Ллойд Остин подтвердил приостановку поставок Израилю партии боеприпасов из-за ситуации с Рафахом. В этот же день журналисты Axios уточнили со ссылкой на источники в Белом доме, что задержанные поставки включали 3500 бомб разной мощности, включая корректируемые. Собеседники издания объяснили это решение желанием американцев избежать высокого уровня жертв в Рафахе.

14 июня «Хамас» сообщил, что два израильских заложника, удерживаемых группировкой в секторе Газа, погибли несколько дней назад в результате удара Израиля по Рафаху. До этого 8 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об освобождении четырех заложников в Нусейрате – ими стали Ноа Аргамани, Альмог Меир, Шломи Зив и уроженец России Андрей Козлов. Все они были захвачены радикальной палестинской группировкой в октябре 2023 г.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 37 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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