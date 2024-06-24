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Львова-Белова: состояние двоих детей остается тяжелым после атаки в Севастополе

Ведомости

Двое детей, пострадавших в результате атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе, находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро – в реанимации. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

«Среди погибших в результате ракетной атаки – два ребенка 2 и 9 лет. Это невосполнимая утрата для родных и близких», – напомнила Львова-Белова.

Омбудсмен добавила, что в Севастополе всю ночь работала бригада врачей Минздрава России. Врачи осмотрели раненых, было принято решение о транспортировке наиболее тяжелых пациентов в Москву. В столицу направят 12 детей, двое из них находятся на аппарате ИВЛ. Львова-Белова уточнила, что работа по поддержке пострадавших семей продолжает вестись. С ними на контакте остается уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская.

Решаются адресные проблемы. На особом контроле ситуация, в которой у мальчика погибла мама, а сестра и отец получили ранения. Папа находится в тяжелом состоянии, его госпитализируют в Москву вместе с сыном, чтобы не разлучать членов семьи.

Днем 23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS производства США, сообщили в Минобороны РФ. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе, ее обломки упали в районе городского пляжа. Ответственность за атаку Минобороны РФ возложило на США и Украину.

По последним данным, в результате атаки погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали. 24 июня в Крыму и Севастополе объявлен днем траура.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 июня назвал абсолютно варварской ракетную атаку на Севастополь и уточнил, что Россия знает, кто за ней стоит и кто наводит ракеты на цели. Песков посоветовал журналистам задать «простой вопрос» коллегам в Европе и США, а также пресс-секретарям западных политиков, «зачем их правительства убивают российских детей». В то же время он подчеркнул, что Украина также причастна к этому преступлению.

21 июня Politico со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по российским военным не только в Харьковской области, но и в других районах проведения спецоперации.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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