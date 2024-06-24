Львова-Белова: состояние двоих детей остается тяжелым после атаки в Севастополе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 июня назвал абсолютно варварской ракетную атаку на Севастополь и уточнил, что Россия знает, кто за ней стоит и кто наводит ракеты на цели. Песков посоветовал журналистам задать «простой вопрос» коллегам в Европе и США, а также пресс-секретарям западных политиков, «зачем их правительства убивают российских детей». В то же время он подчеркнул, что Украина также причастна к этому преступлению.