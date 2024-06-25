Эрдоган осудил теракты в Дагестане во время телефонного разговора с Путиным

О намерении встретиться с Эрдоганом во время саммита ШОС президент России заявил 11 июня. Позже телеканал Haberturk сообщил, что Путин и Эрдоган на саммите ШОС обсудят украинский кризис. По данным канала, в повестке дня встречи также будут черноморская зерновая инициатива, строительство АЭС «Аккую», газовый центр и др.