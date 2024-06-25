Эрдоган осудил теракты в Дагестане во время телефонного разговора с Путиным
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля. Во время разговора лидер Турции осудил террористические акты в Дагестане.
Эрдоган выразил искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Путин поблагодарил Эрдогана за поддержку. Главы двух стран также договорились вести координацию по противодействию терроризму. Пресс-служба Кремля сообщает, что стороны планируют личную встречу на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 3-4 июля в Астане.
О намерении встретиться с Эрдоганом во время саммита ШОС президент России заявил 11 июня. Позже телеканал Haberturk сообщил, что Путин и Эрдоган на саммите ШОС обсудят украинский кризис. По данным канала, в повестке дня встречи также будут черноморская зерновая инициатива, строительство АЭС «Аккую», газовый центр и др.
Вечером 23 июня неизвестные обстреляли в Дербенте и Махачкале два православных храма, синагогу и пост ДПС. СК квалифицировал преступления по ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия) и ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия). По данным ведомства, ликвидированы пять боевиков, их личности установлены. По последним данным минздрава республики, погиб 21 человек, включая 16 полицейских.