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Эрдоган осудил теракты в Дагестане во время телефонного разговора с Путиным

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля. Во время разговора лидер Турции осудил террористические акты в Дагестане.

Эрдоган выразил искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Путин поблагодарил Эрдогана за поддержку. Главы двух стран также договорились вести координацию по противодействию терроризму. Пресс-служба Кремля сообщает, что стороны планируют личную встречу на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 3-4 июля в Астане.

О намерении встретиться с Эрдоганом во время саммита ШОС президент России заявил 11 июня. Позже телеканал Haberturk сообщил, что Путин и Эрдоган на саммите ШОС обсудят украинский кризис. По данным канала, в повестке дня встречи также будут черноморская зерновая инициатива, строительство АЭС «Аккую», газовый центр и др.

Вечером 23 июня неизвестные обстреляли в Дербенте и Махачкале два православных храма, синагогу и пост ДПС. СК квалифицировал преступления по ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия) и ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия). По данным ведомства, ликвидированы пять боевиков, их личности установлены. По последним данным минздрава республики, погиб 21 человек, включая 16 полицейских.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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