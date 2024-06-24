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Песков рассказал о проработке встречи Путина и Эрдогана в Астане

Ведомости

Возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане прорабатывается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «РИА Новости».

«Такая возможность сейчас прорабатывается», – сказал представитель Кремля.

Глава МИД Турции Хакан Фидан 24 июня также говорил о возможной встрече лидеров России и Турции в рамках саммита ШОС 3-4 июля.

11 июня Путин заявил о намерении встретиться с Эрдоганом в Астане 3-4 июля во время саммита ШОС. Глава государства отметил стремление турецкой стороны внести свой вклад в урегулирование кризиса вокруг Украины. Он также выразил надежду, что ситуация с товарооборотом между Россией и Турцией изменится в ближайшее время. В начале 2024 г. наблюдалось его снижение из-за корректировки цен на товары.

Телеканал Haberturk 20 июня сообщил, что Путин и Эрдоган на саммите ШОС намерены обсудить украинский кризис. В повестке дня встречи лидеров двух государств, по информации канала, также будет черноморская зерновая инициатива, строительство АЭС «Аккую», газовый центр и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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