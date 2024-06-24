Песков рассказал о проработке встречи Путина и Эрдогана в Астане
Возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане прорабатывается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «РИА Новости».
«Такая возможность сейчас прорабатывается», – сказал представитель Кремля.
Глава МИД Турции Хакан Фидан 24 июня также говорил о возможной встрече лидеров России и Турции в рамках саммита ШОС 3-4 июля.
11 июня Путин заявил о намерении встретиться с Эрдоганом в Астане 3-4 июля во время саммита ШОС. Глава государства отметил стремление турецкой стороны внести свой вклад в урегулирование кризиса вокруг Украины. Он также выразил надежду, что ситуация с товарооборотом между Россией и Турцией изменится в ближайшее время. В начале 2024 г. наблюдалось его снижение из-за корректировки цен на товары.
Телеканал Haberturk 20 июня сообщил, что Путин и Эрдоган на саммите ШОС намерены обсудить украинский кризис. В повестке дня встречи лидеров двух государств, по информации канала, также будет черноморская зерновая инициатива, строительство АЭС «Аккую», газовый центр и др.