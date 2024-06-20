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Haberturk: Эрдоган рассчитывает обсудить Украину с Путиным во время саммита ШОС

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить украинский кризис с президентом России Владимиром Путиным во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает телеканал Haberturk.

В публикации отмечается, что, кроме Украины, в повестке дня встречи лидеров двух государств будет черноморская зерновая инициатива, строительство АЭС «Аккую», газовый центр и так называемая предвыборная инициатива Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции) и отряда народной самообороны курдов на севере Сирии.

11 июня Путин заявил о намерении встретиться с Эрдоганом в Астане 3-4 июля во время саммита ШОС. Глава государства отметил стремление турецкой стороны внести свой вклад в урегулирование кризиса вокруг Украины. Он также выразил надежду, что ситуация с товарооборотом РФ с Турцией изменится в ближайшее время. В начале 2024 г. наблюдалось его снижение из-за корректировки цен на товары.

17 июня помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Россия будет работать над организацией встречи Путина и Эрдогана на полях ШОС. «Если президент Турецкой Республики будет участвовать в саммите ШОС (в качестве приглашенного), мы, несомненно, будем вести дело к тому, чтобы провести обстоятельную встречу лидеров России и Турции», – сказал он.

3-4 июля в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Главы государств – членов ШОС рассмотрят актуальные вопросы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Ожидается участие лидеров стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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