Haberturk: Эрдоган рассчитывает обсудить Украину с Путиным во время саммита ШОС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить украинский кризис с президентом России Владимиром Путиным во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает телеканал Haberturk.
В публикации отмечается, что, кроме Украины, в повестке дня встречи лидеров двух государств будет черноморская зерновая инициатива, строительство АЭС «Аккую», газовый центр и так называемая предвыборная инициатива Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции) и отряда народной самообороны курдов на севере Сирии.
11 июня Путин заявил о намерении встретиться с Эрдоганом в Астане 3-4 июля во время саммита ШОС. Глава государства отметил стремление турецкой стороны внести свой вклад в урегулирование кризиса вокруг Украины. Он также выразил надежду, что ситуация с товарооборотом РФ с Турцией изменится в ближайшее время. В начале 2024 г. наблюдалось его снижение из-за корректировки цен на товары.
17 июня помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Россия будет работать над организацией встречи Путина и Эрдогана на полях ШОС. «Если президент Турецкой Республики будет участвовать в саммите ШОС (в качестве приглашенного), мы, несомненно, будем вести дело к тому, чтобы провести обстоятельную встречу лидеров России и Турции», – сказал он.
3-4 июля в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Главы государств – членов ШОС рассмотрят актуальные вопросы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Ожидается участие лидеров стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.