Haberturk: Эрдоган рассчитывает обсудить Украину с Путиным во время саммита ШОС

11 июня Путин заявил о намерении встретиться с Эрдоганом в Астане 3-4 июля во время саммита ШОС. Глава государства отметил стремление турецкой стороны внести свой вклад в урегулирование кризиса вокруг Украины. Он также выразил надежду, что ситуация с товарооборотом РФ с Турцией изменится в ближайшее время. В начале 2024 г. наблюдалось его снижение из-за корректировки цен на товары.