Путин пообещал встретиться с Эрдоганом в Астане в июле

«Я хочу попросить вас передать самые лучшие пожелания президенту Эрдогану. Надеюсь, что в ближайшее время, в июле, 3-4 числа, он должен быть в Астане, насколько мне известно, в рамках международного мероприятия, и у нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы», – обратился Путин к Фидану.