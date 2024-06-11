Путин пообещал встретиться с Эрдоганом в Астане в июле

Путин пообещал встретиться с Эрдоганом в Астане в июлеВ эти дни там состоится саммит ШОС
Президент России Владимир Путин намерен встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане 3-4 июля. Об этом российский лидер заявил на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщает пресс-служба Кремля.
«Я хочу попросить вас передать самые лучшие пожелания президенту Эрдогану. Надеюсь, что в ближайшее время, в июле, 3-4 числа, он должен быть в Астане, насколько мне известно, в рамках международного мероприятия, и у нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы», – обратился Путин к Фидану.
Президент РФ также отметил, что Фидан участвовал во встрече министров иностранных дел государств БРИКС в Нижнем Новгороде.
«Безусловно, будем всячески поддерживать это стремление и желание быть вместе со странами этого объединения, быть вместе поближе, решать общие задачи», – подчеркнул Путин, добавив, что ситуация требует более тщательного и плотного взаимодействия.
Путин отметил намерение турецкой стороны внести свой вклад в урегулирование кризиса вокруг Украины. Он поблагодарил Фидана за поддержку переговоров и, в частности, предоставление стамбульской площадки. Глава российского государства также заявил, что Эрдоган сыграл значимую роль в заключении зерновой сделки и Черноморской инициативы, несмотря на то что украинская сторона отклонила это предложение.
По словам президента РФ, снижение товарооборота с Турцией в начале 2024 г. связано с корректировкой цен на товары. Он выразил надежду, что ситуация изменится в ближайшее время.
7 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что визит Путина в Турцию отложен из-за несовпадения их графиков с Эрдоганом. Представитель Кремля отметил, что контакты на высоком уровне «будут продолжаться в самой ближней перспективе».
3-4 июля в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Главы государств – членов ШОС рассмотрят актуальные вопросы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Также ожидается участие лидеров стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.