Песков: Эрдоган и Путин компенсируют отсутствие встречи телефонными разговорами
Личная встреча лидеров России и Турции пока не согласована, но Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин компенсируют это частыми телефонными разговорами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Причинами того, что дата встречи Путина и Эрдогана до сих пор не согласована, Песков называет выборы и подготовку к инаугурации президента РФ, а также напряженный график турецкого лидера.
«Графики иногда бывает непросто согласовать. Но это не означает, что у нас какая-то пауза в контактах на высшем уровне. Президенты компенсируют это телефонными разговорами достаточно частыми», – заверил представитель Кремля.
По словам Пескова, Россия и Турция имеют развитые экономические отношения и много совместных проектов. Кроме того, объектом обсуждения президентов становится непростая обстановка вокруг стран.
16 апреля Эрдоган подтвердил договоренность о визите Путина в Турцию. По его словам, дата встречи не определена.
О подготовке визита стало известно в конце 2023 г. Тогда Эрдоган сообщил, что намерен обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки. 29 января 2024 г. информацию подтвердил помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков.
12 марта Эрдоган заявил, что ожидает визита Путина после турецких муниципальных выборов 31 марта. В феврале пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин не поедет с деловым визитом в Турцию до выборов президента России (прошли с 15 по 17 марта) по причине напряженного графика работы.