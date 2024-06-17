Россия прорабатывает встречу Путина с Эрдоганом на саммите ШОС
Россия будет работать над организацией встречи президента Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите ШОС в Астане 3-4 июля, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
«Если президент Турецкой Республики будет участвовать в саммите ШОС (в качестве приглашенного), мы, несомненно, будем вести дело к тому, чтобы провести обстоятельную встречу лидеров России и Турции. Она действительно назрела, и это понимают как в Москве, так и в Анкаре», – сказал он.
Кроме того, отказа от визита Путина в Турцию не было, он на повестке дня. Ушаков также анонсировал плотный международный график президента. «А после саммита ШОС не исключены и другие контакты с нашими друзьями, в том числе и весьма влиятельными», – объявил он.
ШОС была основана в 2001 г. Россией, Китаем, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном. Позже в качестве полноценных членов к объединению присоединились Пакистан и Индия. В 2023 г. в ШОС вступил Иран. Сейчас Белоруссия состоит в организации в статусе государства-наблюдателя. Тот же статус имеют Афганистан и Монголия.