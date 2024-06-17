Россия прорабатывает встречу Путина с Эрдоганом на саммите ШОС

«Если президент Турецкой Республики будет участвовать в саммите ШОС (в качестве приглашенного), мы, несомненно, будем вести дело к тому, чтобы провести обстоятельную встречу лидеров России и Турции. Она действительно назрела, и это понимают как в Москве, так и в Анкаре», – сказал он.