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Захарова предостерегла Южную Корею от передачи оружия Украине

Ведомости

Россия предостерегает Южную Корею от передачи оружия Украине. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

«Хотели бы предостеречь Республику Корею от необдуманных шагов, способных привести к необратимым последствиям для российско-южнокорейских отношений», – подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что Россия не станет безучастно наблюдать за тем, как южнокорейское вооружение и военная техника передаются Украине для нанесения ударов по российской территории и убийства мирных жителей. Она посоветовала властям республики освободиться от зависимости от США, перестать быть американским вассалом и реалистично оценить обстановку на Корейском полуострове.

20 июня представитель офиса президента Южной Кореи Чан Хо Джина сообщил о планах республики пересмотреть вопрос о прямых поставках вооружений Украине. По его словам, любое сотрудничество, которое помогает КНДР наращивать военную мощь, является нарушением резолюций Совбеза ООН.

Правительство Южной Кореи сделало это заявление на фоне визита президента России Владимира Путина в Пхеньян. 19 июня он и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали бессрочный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно ст. 4, если одно из государств находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения отдельного государства или нескольких государств, то другое должно оказать военную и другую помощь.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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