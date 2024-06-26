Захарова предостерегла Южную Корею от передачи оружия Украине

Захарова добавила, что Россия не станет безучастно наблюдать за тем, как южнокорейское вооружение и военная техника передаются Украине для нанесения ударов по российской территории и убийства мирных жителей. Она посоветовала властям республики освободиться от зависимости от США, перестать быть американским вассалом и реалистично оценить обстановку на Корейском полуострове.