Южная Корея выразила обеспокоенность из-за сотрудничества России и КНДР

Ким Чен Ын заявил, что отношения РФ и КНДР вступают в период нового расцвета. Он отметил, что ситуация в мире быстро меняется и усложняется. В таких условия Северная Корея намерена укреплять стратегическое взаимодействие с Россией. По мнению лидера КНДР, РФ играет важную роль в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире.