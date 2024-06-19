Южная Корея выразила обеспокоенность из-за сотрудничества России и КНДР
Сотрудники министерства иностранных дел и минобороны Южной Кореи 18 июня в ходе встречи по вопросам дипломатии и безопасности с представителями Китая выразили обеспокоенность сотрудничеством России и КНДР на фоне визита президента РФ Владимира Путина в Северную Корею. Об этом говорится в сообщении МИД Южной Кореи.
«Мы выразили твердую позицию, что этот визит не должен подорвать мир и стабильность на Корейском полуострове и привести к активизации незаконного военного сотрудничества между КНДР и Россией», – отмечается в сообщении.
Представители Южной Кореи призвали Китай продвигать мир и стабильность на Корейском полуострове, так как усиление напряженности из-за активизации сотрудничества между Россией и Северной Кореей противоречит интересам КНР.
Сеул также выразил озабоченность в связи с якобы принудительной репатриацией северокорейских беженцев и попросил правительство КНР обеспечить, чтобы корейцы не подвергались переселению. Китайская сторона подтвердила настрой на решение проблем и уточнила, что политика КНР в отношении полуострова осталось неизменной.
Путин 18 июня прибыл с государственным визитом в КНДР. Переговоры российского лидера и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына с участием делегаций двух стран завершились 19 июня.
Ким Чен Ын заявил, что отношения РФ и КНДР вступают в период нового расцвета. Он отметил, что ситуация в мире быстро меняется и усложняется. В таких условия Северная Корея намерена укреплять стратегическое взаимодействие с Россией. По мнению лидера КНДР, РФ играет важную роль в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире.
Путин обратил внимание, что взаимодействие между двумя странами основано на равноправии и взаимном уважении. Он также поблагодарил Ким Чен Ына за приглашение приехать в столицу КНДР и выразил надежду, что их следующая встреча пройдет в Москве.