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Южная Корея выразила обеспокоенность из-за сотрудничества России и КНДР

Ведомости

Сотрудники министерства иностранных дел и минобороны Южной Кореи 18 июня в ходе встречи по вопросам дипломатии и безопасности с представителями Китая выразили обеспокоенность сотрудничеством России и КНДР на фоне визита президента РФ Владимира Путина в Северную Корею. Об этом говорится в сообщении МИД Южной Кореи.

«Мы выразили твердую позицию, что этот визит не должен подорвать мир и стабильность на Корейском полуострове и привести к активизации незаконного военного сотрудничества между КНДР и Россией», – отмечается в сообщении.

Представители Южной Кореи призвали Китай продвигать мир и стабильность на Корейском полуострове, так как усиление напряженности из-за активизации сотрудничества между Россией и Северной Кореей противоречит интересам КНР.

Сеул также выразил озабоченность в связи с якобы принудительной репатриацией северокорейских беженцев и попросил правительство КНР обеспечить, чтобы корейцы не подвергались переселению. Китайская сторона подтвердила настрой на решение проблем и уточнила, что политика КНР в отношении полуострова осталось неизменной.

Путин 18 июня прибыл с государственным визитом в КНДР. Переговоры российского лидера и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына с участием делегаций двух стран завершились 19 июня.

Ким Чен Ын заявил, что отношения РФ и КНДР вступают в период нового расцвета. Он отметил, что ситуация в мире быстро меняется и усложняется. В таких условия Северная Корея намерена укреплять стратегическое взаимодействие с Россией. По мнению лидера КНДР, РФ играет важную роль в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире.

Путин обратил внимание, что взаимодействие между двумя странами основано на равноправии и взаимном уважении. Он также поблагодарил Ким Чен Ына за приглашение приехать в столицу КНДР и выразил надежду, что их следующая встреча пройдет в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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