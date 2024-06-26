Он напомнил, что ВСУ атаковали пляж в Севастополе, в результате чего погибли люди, включая детей. Россия не услышала осуждения этого нападения со стороны ООН. Вооруженные формирования Украины намеренно бьют по школам, детсадам и медицинским учреждениям. Постпред России в ООН добавил, что ВСУ также ответственны за нанесение увечий 554 детям на территории России.