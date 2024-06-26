Небензя обвинил Украину в гибели 192 детей в России
Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут ответственность за гибель 192 детей на российской территории за период с февраля 2022 г. по апрель 2024 г. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.
Он заметил, что западное оружие, поставляемое Украине, используется для ударов по гражданскому населению, включая детей.
«Буквально на днях, 23 июня, киевский режим совершил очередное чудовищное террористическое преступление против мирного населения в Севастополе», – отметил Небензя.
Он напомнил, что ВСУ атаковали пляж в Севастополе, в результате чего погибли люди, включая детей. Россия не услышала осуждения этого нападения со стороны ООН. Вооруженные формирования Украины намеренно бьют по школам, детсадам и медицинским учреждениям. Постпред России в ООН добавил, что ВСУ также ответственны за нанесение увечий 554 детям на территории России.
23 июня Украина ударила по Севастополю американскими ракетами ATACMS. Обломки одной из них упали в районе городского пляжа, что привело к гибели четырех человек, в том числе двух детей. Еще 151 человек был ранен. 24 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в регионе режим ЧС.
24 июня «Известия» писали, что американский БПЛА Global Hawk находился в воздушном пространстве над Черным морем к юго-востоку от Крыма в момент атаки ВСУ на Севастополь. Ответственность за атаку Минобороны России возложило на США и Украину.