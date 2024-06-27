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Кеннеди-младший назвал терроризмом удар ВСУ по Севастополю

Ведомости

Удар ВСУ по Севастополю 23 июня с использованием американских ракет ATACMS является терроризмом и актом войны со стороны США. Такое заявление сделал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший на своей странице в X. 

«Это можно охарактеризовать словом "терроризм". Это акт войны со стороны США против гражданского населения России», – написал он. 

Кеннеди-младший напомнил, что объявлять войну может только конгресс США, и призвал законодателей «остановить безответственных и безрассудных ястребов», которые, по его словам, управляют президентом США Джо Байденом.

23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS американского производства, сообщило Минобороны РФ. Четыре из них удалось сбить силами ПВО, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе. Ее обломки упали в районе городского пляжа. Ответственность за атаку Минобороны возложило на США и Украину. В результате атаки погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали.

В Пентагоне заявили, что Украина самостоятельно выбирает российские военные цели для атак, и отказались комментировать информацию об использовании ВСУ американских ATACMS. В минобороны США добавили, что пляж в Севастополе якобы не был «намеченной целью» Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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