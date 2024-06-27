Кеннеди-младший назвал терроризмом удар ВСУ по Севастополю
Удар ВСУ по Севастополю 23 июня с использованием американских ракет ATACMS является терроризмом и актом войны со стороны США. Такое заявление сделал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший на своей странице в X.
«Это можно охарактеризовать словом "терроризм". Это акт войны со стороны США против гражданского населения России», – написал он.
Кеннеди-младший напомнил, что объявлять войну может только конгресс США, и призвал законодателей «остановить безответственных и безрассудных ястребов», которые, по его словам, управляют президентом США Джо Байденом.
23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS американского производства, сообщило Минобороны РФ. Четыре из них удалось сбить силами ПВО, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе. Ее обломки упали в районе городского пляжа. Ответственность за атаку Минобороны возложило на США и Украину. В результате атаки погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали.
В Пентагоне заявили, что Украина самостоятельно выбирает российские военные цели для атак, и отказались комментировать информацию об использовании ВСУ американских ATACMS. В минобороны США добавили, что пляж в Севастополе якобы не был «намеченной целью» Украины.