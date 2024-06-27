МИД РФ: США используют на Тайване те же методы, что и на Украине

25 мая госдеп США выпустил заявление, в котором выразил обеспокоенность прошедшими учениями и подчеркнул, что якобы военные провокации Китая подрывают нормы, которые поддерживали мир и стабильность в Тайваньском проливе. В ответ 28 мая официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая и не допускает никакого вмешательства. Официальный представитель минобороны КНР У Цянь также заявил, что США не могут диктовать, как поступать Китаю в Тайваньском проливе.