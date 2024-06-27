МИД РФ: США используют на Тайване те же методы, что и на Украине
США применяют на Тайване те же методы, что и в отношении Украины. На это указал глава первого департамента Азии МИД России Иван Желоховцев.
«Очевидно, что происходящие на Тайване процессы во многом схожи с теми, которые западники применяли в отношении Украины», – подчеркнул дипломат.
Он заметил, что тайваньский вопрос в последнее время стал особым раздражителем в отношениях США и КНР с американской подачи. США и их сателлиты в нарушение принципа одного Китая укрепляют военно-политические связи с островом, накачивают его оружием и поощряют сепаратистские настроения, считает дипломат. РФ и КНР понимают риски натофикации Азиатско-Тихоокеанского региона, заключил Желоховцев.
С 23 по 24 мая Китай провел масштабные военные учения «Объединенный меч – 2024» вокруг Тайваня. Были задействованы силы пехоты, военно-воздушные, военно-морские и ракетные силы. В день начала учений военнослужащие Тайваня были приведены в состояние повышенной готовности.
25 мая госдеп США выпустил заявление, в котором выразил обеспокоенность прошедшими учениями и подчеркнул, что якобы военные провокации Китая подрывают нормы, которые поддерживали мир и стабильность в Тайваньском проливе. В ответ 28 мая официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая и не допускает никакого вмешательства. Официальный представитель минобороны КНР У Цянь также заявил, что США не могут диктовать, как поступать Китаю в Тайваньском проливе.