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МИД РФ: США используют на Тайване те же методы, что и на Украине

Ведомости

США применяют на Тайване те же методы, что и в отношении Украины. На это указал глава первого департамента Азии МИД России Иван Желоховцев.

«Очевидно, что происходящие на Тайване процессы во многом схожи с теми, которые западники применяли в отношении Украины», – подчеркнул дипломат.

Он заметил, что тайваньский вопрос в последнее время стал особым раздражителем в отношениях США и КНР с американской подачи. США и их сателлиты в нарушение принципа одного Китая укрепляют военно-политические связи с островом, накачивают его оружием и поощряют сепаратистские настроения, считает дипломат. РФ и КНР понимают риски натофикации Азиатско-Тихоокеанского региона, заключил Желоховцев.

С 23 по 24 мая Китай провел масштабные военные учения «Объединенный меч – 2024» вокруг Тайваня. Были задействованы силы пехоты, военно-воздушные, военно-морские и ракетные силы. В день начала учений военнослужащие Тайваня были приведены в состояние повышенной готовности.

25 мая госдеп США выпустил заявление, в котором выразил обеспокоенность прошедшими учениями и подчеркнул, что якобы военные провокации Китая подрывают нормы, которые поддерживали мир и стабильность в Тайваньском проливе. В ответ 28 мая официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая и не допускает никакого вмешательства. Официальный представитель минобороны КНР У Цянь также заявил, что США не могут диктовать, как поступать Китаю в Тайваньском проливе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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