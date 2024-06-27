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Посольство Китая назвало визиты Путина в КНДР и Вьетнам успешными

Ведомости

Китай считает состоявшиеся в июне визиты президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам успешным событием, которое ускорило сближение Москвы со странами Азии. Об этом заявила полномочный министр посольства КНР в России Чан Сюйхун на открытии научно-образовательной программы Фонда Горчакова «Азиатский диалог», передает корреспондент «Ведомостей».

«Будучи членом Азиатско-Тихоокеанского региона, Россия укрепляет отношения с Китаем и другими азиатскими странами. После официального вступления в должность на новый президентский срок Владимир Владимирович Путин выбрал Китай в качестве первой страны для зарубежного визита. Он провел глубокий обмен мнениями с председателем [КНР] Си Цзиньпином, главы наших государств достигли ряда важных договоренностей <...>. Недавно президент Путин успешно посетил КНДР и Вьетнам, что стало существенным шагом российской дипломатии [в политике] поворота на Восток, выведя его на скоростную полосу», – сказала Чан.

Путин находился с официальным визитом в КНДР 18 и 19 июня, после чего сразу посетил Вьетнам. По итогам встречи в Пхеньяне был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Это соглашение предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Также Москва и Пхеньян договорились о сотрудничестве в сферах торговли, экономики, инвестиций и технологий, включая совместные исследования в области космоса, мирной ядерной энергии, искусственного интеллекта и др. Договор заключен бессрочно. При этом аналогичный документ о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи еще с 1961 г. связывает Китай и Северную Корею.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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