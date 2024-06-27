Посольство Китая назвало визиты Путина в КНДР и Вьетнам успешными
Китай считает состоявшиеся в июне визиты президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам успешным событием, которое ускорило сближение Москвы со странами Азии. Об этом заявила полномочный министр посольства КНР в России Чан Сюйхун на открытии научно-образовательной программы Фонда Горчакова «Азиатский диалог», передает корреспондент «Ведомостей».
«Будучи членом Азиатско-Тихоокеанского региона, Россия укрепляет отношения с Китаем и другими азиатскими странами. После официального вступления в должность на новый президентский срок Владимир Владимирович Путин выбрал Китай в качестве первой страны для зарубежного визита. Он провел глубокий обмен мнениями с председателем [КНР] Си Цзиньпином, главы наших государств достигли ряда важных договоренностей <...>. Недавно президент Путин успешно посетил КНДР и Вьетнам, что стало существенным шагом российской дипломатии [в политике] поворота на Восток, выведя его на скоростную полосу», – сказала Чан.
Путин находился с официальным визитом в КНДР 18 и 19 июня, после чего сразу посетил Вьетнам. По итогам встречи в Пхеньяне был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Это соглашение предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Также Москва и Пхеньян договорились о сотрудничестве в сферах торговли, экономики, инвестиций и технологий, включая совместные исследования в области космоса, мирной ядерной энергии, искусственного интеллекта и др. Договор заключен бессрочно. При этом аналогичный документ о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи еще с 1961 г. связывает Китай и Северную Корею.