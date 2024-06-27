Посольство Китая назвало визиты Путина в КНДР и Вьетнам успешными

Путин находился с официальным визитом в КНДР 18 и 19 июня, после чего сразу посетил Вьетнам. По итогам встречи в Пхеньяне был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Это соглашение предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Также Москва и Пхеньян договорились о сотрудничестве в сферах торговли, экономики, инвестиций и технологий, включая совместные исследования в области космоса, мирной ядерной энергии, искусственного интеллекта и др. Договор заключен бессрочно. При этом аналогичный документ о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи еще с 1961 г. связывает Китай и Северную Корею.