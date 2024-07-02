Лавров и Сийярто обсудили по телефону права национальных меньшинств на Украине

2 июля на Украине с рабочим визитом находится премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он объяснял, что прибыл в Киев, так как цель председательства Венгрии в Совете Евросоюза (ЕС) – «содействие решению стоящих перед Европейским союзом задач». По словам Орбана, вопрос мирного урегулирования на Украине будет главным в течение полугода председательства Венгрии в Совете ЕС.