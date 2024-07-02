Лавров и Сийярто обсудили по телефону права национальных меньшинств на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметили необходимость безусловного обеспечения Киевом прав всех проживающих на Украине национальных меньшинств. О телефонном разговоре министров сообщила пресс-служба МИД РФ.
В ходе разговора дипломаты также высоко оценили уровень российско-венгерского политического диалога. Был сделан акцент на поступательном развитии двустороннего сотрудничества «в духе здорового прагматизма и взаимной выгоды», несмотря на «крайне непростую международную обстановку».
2 июля на Украине с рабочим визитом находится премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он объяснял, что прибыл в Киев, так как цель председательства Венгрии в Совете Евросоюза (ЕС) – «содействие решению стоящих перед Европейским союзом задач». По словам Орбана, вопрос мирного урегулирования на Украине будет главным в течение полугода председательства Венгрии в Совете ЕС.
Кроме того, по словам Орбана, он также хотел бы воспользоваться встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтоб обсудить ситуацию с «венгерским меньшинством», проживающим в стране. На встрече он предложил Зеленскому подумать о прекращении огня для переговоров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле нет никаких ожиданий от визита Орбана в Киев. По его словам, таким образом Будапешт выполняет функции, связанные с председательством в Евросоюзе.