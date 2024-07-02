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Лавров и Сийярто обсудили по телефону права национальных меньшинств на Украине

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметили необходимость безусловного обеспечения Киевом прав всех проживающих на Украине национальных меньшинств. О телефонном разговоре министров сообщила пресс-служба МИД РФ.

В ходе разговора дипломаты также высоко оценили уровень российско-венгерского политического диалога. Был сделан акцент на поступательном развитии двустороннего сотрудничества «в духе здорового прагматизма и взаимной выгоды», несмотря на «крайне непростую международную обстановку».

2 июля на Украине с рабочим визитом находится премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он объяснял, что прибыл в Киев, так как цель председательства Венгрии в Совете Евросоюза (ЕС) – «содействие решению стоящих перед Европейским союзом задач». По словам Орбана, вопрос мирного урегулирования на Украине будет главным в течение полугода председательства Венгрии в Совете ЕС. 

Кроме того, по словам Орбана, он также хотел бы воспользоваться встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтоб обсудить ситуацию с «венгерским меньшинством», проживающим в стране. На встрече он предложил Зеленскому подумать о прекращении огня для переговоров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле нет никаких ожиданий от визита Орбана в Киев. По его словам, таким образом Будапешт выполняет функции, связанные с председательством в Евросоюзе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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