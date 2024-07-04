МГИК разрешила голосовать на выборах в сентябре онлайн и очно

По словам заместителя председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрия Реута, количество избирателей, использующих при голосовании бумажные бюллетени, ежегодно снижается. В 2019 г. на выборах в Московскую государственную думу в ДЭГ участвовали около 10 000 человек (9,95% от общего числа избирателей), а в 2023 г. на выборах мэра Москвы показатель превысил 80% избирателей (2,7 млн человек).