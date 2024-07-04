МГИК разрешила голосовать на выборах в сентябре онлайн и очно

МГИК разрешила голосовать на выборах в сентябре онлайн и очноДля жителей Москвы обеспечат все возможные форматы волеизъявления
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) утвердила порядок электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов в ТиНАО в сентябре. Жителям столицы будут доступны все возможные форматы волеизъявления, сообщает пресс-служба МГИК.
У москвичей будет возможность проголосовать как электронным способом (онлайн или на избирательном участке), так и традиционным – при помощи бумажных бюллетеней.
По словам заместителя председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрия Реута, количество избирателей, использующих при голосовании бумажные бюллетени, ежегодно снижается. В 2019 г. на выборах в Московскую государственную думу в ДЭГ участвовали около 10 000 человек (9,95% от общего числа избирателей), а в 2023 г. на выборах мэра Москвы показатель превысил 80% избирателей (2,7 млн человек).
«Однако мы не отказываемся от такого способа голосования [с помощью бумажного бюллетеня], но делаем его заявительным, тем самым экономя средства на его организацию», – отметил Реут.
Он добавил, что для дистанционного электронного голосования или волеизъявления с помощью терминалов предварительная регистрация не нужна. Подать заявление для голосования с помощью бумажного бюллетеня можно с помощью официального сайта мэра Москвы и в территориальных избирательных комиссиях.
4 июля в Общественной палате Москвы обсудили голосование на сентябрьских выборах в Мосгордуму. Было предложено предоставить право избирателям голосовать онлайн и на участках. Председатель комиссии по развитию гражданского общества и общественного контроля Вадим Ковалев указал на общий тренд цифровизации в столице, начиная от онлайн-записи ребенка в школу и заканчивая дистанционной оплатой коммунальных платежей.
3 июля Центризбирком (ЦИК) утвердил новый порядок электронного голосования в России. Нормы предоставляют региональным комиссиям право самостоятельно определять особенности организации электронного голосования на региональных выборах.
С 6 по 8 сентября в столице состоятся выборы депутатов Московской городской думы. Жители Троицкого и Новомосковского округов будут голосовать за муниципальных депутатов.