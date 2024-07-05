Украина вышла из соглашения СНГ о порядке транзита через страны содружества
Правительство Украины приняло решение выйти из соглашения Содружества Независимых Государств (СНГ) о порядке транзита через территорию стран содружества. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
«Одобрен проект закона "О выходе из Соглашения о порядке транзита через территории государств-участников Содружества Независимых Государств"», – уточнил Мельничук.
Соглашение было подписано в 1999 г.
15 мая Украина вышла из соглашений СНГ о вооруженных и стратегических силах. 10 мая Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о выполнении полетов воздушных судов специального назначения. Соглашение было подписано в 1993 г. в Минске. Документ предусматривает в том числе полеты судов спецназначения с главами государств, председателями верховных советов, главами правительств и официальными государственными и правительственными делегациями.