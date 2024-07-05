Украина вышла из соглашения СНГ о порядке транзита через страны содружества

15 мая Украина вышла из соглашений СНГ о вооруженных и стратегических силах. 10 мая Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о выполнении полетов воздушных судов специального назначения. Соглашение было подписано в 1993 г. в Минске. Документ предусматривает в том числе полеты судов спецназначения с главами государств, председателями верховных советов, главами правительств и официальными государственными и правительственными делегациями.