Киев вышел из соглашения СНГ о выполнении полетов самолетов спецназначения

В марте 2023 г. правительство Украины одобрило выход из соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере пограничного контроля. Украина также прекратила действие соглашения с правительством Белоруссии по организации совместного контроля в пунктах пропуска на украинско-белорусской государственной границе, заключенного 14 декабря 1995 г. Кроме того, страна вышла из соглашения по льготным поставкам пограничным войскам государств – участников СНГ специальной техники пограничных войск и других материальных средств, заключенного 9 сентября 1994 г.