Киев вышел из соглашения СНГ о выполнении полетов самолетов спецназначения
Украина решила выйти из соглашения в рамках СНГ о выполнении полетов воздушных судов специального назначения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
«С целью обеспечения национальной безопасности, усиления мер по защите национальных интересов, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины осуществлен выход Украины из соглашения о выполнении полетов воздушных судов специального назначения», – написал он.
Соглашение было подписано в 1993 г. в Минске. Документ предусматривает в том числе полеты судов спецназначения с главами государств, председателями верховных советов, главами правительств и официальными государственными и правительственными делегациями.
В марте 2023 г. правительство Украины одобрило выход из соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере пограничного контроля. Украина также прекратила действие соглашения с правительством Белоруссии по организации совместного контроля в пунктах пропуска на украинско-белорусской государственной границе, заключенного 14 декабря 1995 г. Кроме того, страна вышла из соглашения по льготным поставкам пограничным войскам государств – участников СНГ специальной техники пограничных войск и других материальных средств, заключенного 9 сентября 1994 г.
5 декабря 2023 г. в Госдуму был внесен законопроект, призванный закрепить за Азовским морем статус исключительно внутреннего моря РФ. Договор России и Украины о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан в конце 2003 г. в Керчи. 25 марта прошлого года из договора вышла Украина, 13 июня закон о денонсации документа подписал президент России Владимир Путин.