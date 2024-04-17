Зачем Украина вышла из переговоров по безопасности судоходства в Черном море

По словам эксперта, страна расположена в неспокойном окружении, где по периметру ее границ в разной степени интенсивности идут боевые действия. «Турецкие власти опасаются, что рост конфликтных точек может повлиять на безопасность их страны. Поэтому они заинтересованы в стабилизация ситуации на севере», – уточнил эксперт. При этом, по словам Дюрре, у Турции отсутствуют рычаги давления на Украину, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров с российской стороной. «Теоретически Анкара могла бы прекратить поставки своих систем вооружений, в частности беспилотники, в Киев. Но она не заинтересована в этом. В российско-украинском конфликте Турция старается балансировать между двумя сторонами и найти между ними точки соприкосновения», – сказал эксперт.