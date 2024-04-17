Зачем Украина вышла из переговоров по безопасности судоходства в Черном море

Зачем Украина вышла из переговоров по безопасности судоходства в Черном мореПо новому соглашению Москва и Киев должны были гарантировать безопасность гражданских судов
Украина после двух месяцев переговоров с Россией о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море прервала их накануне подписания, передает Reuters со ссылкой на неназванных источников, знакомых с ситуацией. Диалог шел при посредничестве Турции. Правда, чуть позже ТАСС со ссылкой на турецкие дипломатические источники сообщил, что стороны все еще продолжают согласовывать детали соглашения. По словам собеседника ТАСС, переговоры между Москвой и Киевом ведутся в контексте ранее направленного генсеком ООН Антониу Гутерришем письма главам Турции Реджепу Эрдогану и России Владимиру Путину по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Черном море. Ведущая роль в этом процессе отводится ООН.
При этом, как пишет Reuters, предполагалось, что Эрдоган объявит о заключении соглашения 30 марта – за день до старта местных выборов в Турции. Но в последний момент по инициативе украинской стороны сделка была сорвана. Причины такого решения Reuters не известны. Представитель российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать это сообщение, отметив, что между Россией и Турцией существует много тем для обсуждения, включая вопросы, связанные с Черным морем.
Внезапный отказ от уже почти согласованных документов может означать, что в процесс вмешались другие страны, в случае с Украиной это, очевидно, США и Великобритания, говорит источник, близкий к спецслужбам. Аналогичная история произошла в марте 2022 г. во время стамбульских переговоров между Россией и Украиной, продолжает он. По всей видимости, союзники не против, если Украина начнет атаки против коммерческого судоходства, что нанесет России большой ущерб, а ответные меры против украинского судоходства их не слишком волнуют.
До сих пор, несмотря на развал зерновой сделки в 2023 г., Россия и Украина воздерживались от действий в отношении гражданского судоходства друг друга, такие акции были единичными, напоминает собеседник «Ведомостей».
Как говорится в копии договора, находящейся в распоряжении Reuters, Анкара в «рамках своих посреднических усилий» достигла соглашения с Киевом и Москвой об обеспечении свободного и безопасного плавания торговых судов в Черном море в соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 г. Конвенция дает Турции полный суверенитет над проливами Босфор и Дарданеллы, а также право регулировать проход военных судов. Она также гарантирует свободный проход гражданских судов в мирное время и ограничивает проход военных кораблей, не принадлежащих черноморским странам.
В соответствии с соглашением Россия и Украина должны были предоставить гарантии безопасности торговым судам, обязуясь не наносить удары, не задерживать и не подвергать обыскам пустые суда или те, которые перевозят невоенные грузы. При этом гарантии не распространяются на военные корабли, гражданские суда, перевозящие товары военного назначения, за исключением морских перевозок, согласованных сторонами в рамках международных миссий, говорится в документе.
Турция заинтересована в соглашении о гарантиях гражданским перевозкам по Черному морю по экономическим причинам, говорит доцент кафедры зарубежного регионоведения Московского государственного лингвистического университета Икбаль Дюрре: «С одной стороны, эта страна – один из главных потребителей российского и украинского продовольствия и других товаров из России. С другой – Анкара в очередной раз пытается поднять свой международный престиж, выполняя посредническую миссию между двумя противоборствующими силами». Кроме того, продолжает Дюрре, Турции важна безопасность в Черноморском бассейне.
По словам эксперта, страна расположена в неспокойном окружении, где по периметру ее границ в разной степени интенсивности идут боевые действия. «Турецкие власти опасаются, что рост конфликтных точек может повлиять на безопасность их страны. Поэтому они заинтересованы в стабилизация ситуации на севере», – уточнил эксперт. При этом, по словам Дюрре, у Турции отсутствуют рычаги давления на Украину, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров с российской стороной. «Теоретически Анкара могла бы прекратить поставки своих систем вооружений, в частности беспилотники, в Киев. Но она не заинтересована в этом. В российско-украинском конфликте Турция старается балансировать между двумя сторонами и найти между ними точки соприкосновения», – сказал эксперт.
Киев периодически в своей дипломатической игре с Москвой использует метод «переворачивания шахматной доски», продолжает политолог Александр Немцев. Украинское руководство пытается подорвать любые инициативы, которые могли бы исходить из России или принести ей политические очки, отмечает эксперт. Переговоры, о которых пишет Reuters, украинская сторона могла вести с целью затягивания времени для накопления необходимого количества вооружений, чтобы впоследствии бить ими по российским судам в Черном море, полагает Немцев: «Украина сегодня накопила значительное количество ракетных вооружений и беспилотных катеров. Эти вооружения изготавливаются с помощью Великобритании, которая имеет все типы оружия и соответствующую квалификацию».
По мнению Немцева, украинские власти хотят повторить «подвиг» йеменских хуситов, которые атакуют гражданские суда в Красном море. При этом гипотетические удары по российским коммерческим судам в Черном море не вызовут острой реакции у других черноморских государств, считает эксперт.