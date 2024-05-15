Украина вышла из соглашений СНГ о вооруженных и стратегических силах
Украина вышла из соглашений СНГ о вооруженных и стратегических силах. Это следует из указа президента страны Владимира Зеленского, документ опубликован на сайте официального интернет-представительства.
«В соответствии с пунктом 3 ч. 1 ст. 106 конституции Украины, руководствуясь ст. 24 Закона "О международных договорах Украины" и ст. 56 Венской конвенции о праве международных договоров, постановляю выйти из соглашения совета глав государств – участников Содружества независимых государств о вооруженных силах и пограничных войсках, совершенном 30 декабря 1991 г. в Минске», – говорится в документе.
Зеленский также поручил министерству иностранных дел Украины направить исполнительному комитету СНГ соответствующее уведомление.
10 мая Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о выполнении полетов воздушных судов специального назначения. Соглашение было подписано в 1993 г. в Минске. Документ предусматривает в том числе полеты судов спецназначения с главами государств, председателями верховных советов, главами правительств и официальными государственными и правительственными делегациями.