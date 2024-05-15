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Украина вышла из соглашений СНГ о вооруженных и стратегических силах

Ведомости

Украина вышла из соглашений СНГ о вооруженных и стратегических силах. Это следует из указа президента страны Владимира Зеленского, документ опубликован на сайте официального интернет-представительства.

«В соответствии с пунктом 3 ч. 1 ст. 106 конституции Украины, руководствуясь ст. 24 Закона "О международных договорах Украины" и ст. 56 Венской конвенции о праве международных договоров, постановляю выйти из соглашения совета глав государств – участников Содружества независимых государств о вооруженных силах и пограничных войсках, совершенном 30 декабря 1991 г. в Минске», – говорится в документе.

Зеленский также поручил министерству иностранных дел Украины направить исполнительному комитету СНГ соответствующее уведомление.

10 мая Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о выполнении полетов воздушных судов специального назначения. Соглашение было подписано в 1993 г. в Минске. Документ предусматривает в том числе полеты судов спецназначения с главами государств, председателями верховных советов, главами правительств и официальными государственными и правительственными делегациями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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