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Россиянина задержали в Японии по подозрению в обходе санкций

Ведомости

Полиция японской Осаки арестовала россиянина, которого подозревают в экспорте гидроциклов и других товаров в Россию в обход санкций, сообщает Nikkei.

По данным агентства, это первый арест за незаконный экспорт в Россию после начала украинского конфликта. Задержанный россиянин является представителем торговой компании Astrade. Его подозревают в экспорте гидроциклов, морских двигателей и подержанных мотоциклов в Россию через Южную Корею.

«РИА Новости» сообщает, что российское генконсульство в Осаке знает о ситуации и будет держать ее на контроле.

24 мая стало известно, что Япония ввела санкции против одного физического и девяти юридических лиц из России, а также против двух кипрских компаний. С 9 августа 2023 г. Япония прекратила поставки в Россию новых и подержанных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л, а также гибридных автомобилей и электромобилей.

26 июня Евросоюз утвердил 14-й пакет санкций против России. Совет ЕС добавил в черный список 61 новую организацию – на них будут распространяться экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Некоторые из предприятий располагаются в Китае, Казахстане, Киргизии, Турции и ОАЭ. Под ограничения также попал российский аналог SWIFT – CПФС.

9 июля Федеральный департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Швейцарии расширил санкции против России. Ограничения коснулись еще 69 граждан и 47 юрлиц РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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