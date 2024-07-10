Россиянина задержали в Японии по подозрению в обходе санкций
Полиция японской Осаки арестовала россиянина, которого подозревают в экспорте гидроциклов и других товаров в Россию в обход санкций, сообщает Nikkei.
По данным агентства, это первый арест за незаконный экспорт в Россию после начала украинского конфликта. Задержанный россиянин является представителем торговой компании Astrade. Его подозревают в экспорте гидроциклов, морских двигателей и подержанных мотоциклов в Россию через Южную Корею.
«РИА Новости» сообщает, что российское генконсульство в Осаке знает о ситуации и будет держать ее на контроле.
24 мая стало известно, что Япония ввела санкции против одного физического и девяти юридических лиц из России, а также против двух кипрских компаний. С 9 августа 2023 г. Япония прекратила поставки в Россию новых и подержанных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л, а также гибридных автомобилей и электромобилей.
26 июня Евросоюз утвердил 14-й пакет санкций против России. Совет ЕС добавил в черный список 61 новую организацию – на них будут распространяться экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Некоторые из предприятий располагаются в Китае, Казахстане, Киргизии, Турции и ОАЭ. Под ограничения также попал российский аналог SWIFT – CПФС.
9 июля Федеральный департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Швейцарии расширил санкции против России. Ограничения коснулись еще 69 граждан и 47 юрлиц РФ.