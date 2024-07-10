Россиянина задержали в Японии по подозрению в обходе санкций

24 мая стало известно, что Япония ввела санкции против одного физического и девяти юридических лиц из России, а также против двух кипрских компаний. С 9 августа 2023 г. Япония прекратила поставки в Россию новых и подержанных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л, а также гибридных автомобилей и электромобилей.