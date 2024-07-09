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Швейцария добавила в санкционный список еще 69 граждан и 47 юрлиц из России

Под ограничения попали бизнесмены, компании оборонного сектора, судьи
Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости

Федеральный департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Швейцарии расширил санкции против России. Под ограничения попали еще 69 граждан и 47 юрлиц РФ, сообщается на сайте департамента.

В санкционных списках оказались бизнесмены, военнослужащие, судьи, «лица, ответственные за депортацию украинских детей». Под санкции попали компании российского оборонного сектора, а также финансового и торгового секторов.

«В общей сложности более 2200 физических и юридических лиц в настоящее время подпадают под санкционные списки. Это соответствует требованиям Евросоюза (ЕС)», – говорится в сообщении на сайте правительства Швейцарии.

Власти Швейцарии также запретили рекламу в таких СМИ, как «Голос Европы», «РИА Новости», «Известия» и «Российская газета».

26 июня ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России. Совет ЕС добавил в черный список 61 новую организацию – на них будут распространяться экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Некоторые из предприятий располагаются в Китае, Казахстане, Киргизии, Турции и ОАЭ.

Под ограничения также попал российский аналог SWIFT – CПФС. Организациям Евросоюза, работающим за пределами РФ, запрещается подключаться к СПФС или ее аналогам.

30 июня сообщалось, что к 14-му пакету ЕС против России присоединяется Норвегия. Она поддержит санкции, направленные в общей сложности против 116 физических и юридических лиц.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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