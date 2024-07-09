Швейцария добавила в санкционный список еще 69 граждан и 47 юрлиц из России

26 июня ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России. Совет ЕС добавил в черный список 61 новую организацию – на них будут распространяться экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Некоторые из предприятий располагаются в Китае, Казахстане, Киргизии, Турции и ОАЭ.