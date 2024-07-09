Швейцария добавила в санкционный список еще 69 граждан и 47 юрлиц из России

Швейцария добавила в санкционный список еще 69 граждан и 47 юрлиц из РоссииПод ограничения попали бизнесмены, компании оборонного сектора, судьи
Федеральный департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Швейцарии расширил санкции против России. Под ограничения попали еще 69 граждан и 47 юрлиц РФ, сообщается на сайте департамента.
В санкционных списках оказались бизнесмены, военнослужащие, судьи, «лица, ответственные за депортацию украинских детей». Под санкции попали компании российского оборонного сектора, а также финансового и торгового секторов.
«В общей сложности более 2200 физических и юридических лиц в настоящее время подпадают под санкционные списки. Это соответствует требованиям Евросоюза (ЕС)», – говорится в сообщении на сайте правительства Швейцарии.
Власти Швейцарии также запретили рекламу в таких СМИ, как «Голос Европы», «РИА Новости», «Известия» и «Российская газета».
26 июня ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России. Совет ЕС добавил в черный список 61 новую организацию – на них будут распространяться экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Некоторые из предприятий располагаются в Китае, Казахстане, Киргизии, Турции и ОАЭ.
Под ограничения также попал российский аналог SWIFT – CПФС. Организациям Евросоюза, работающим за пределами РФ, запрещается подключаться к СПФС или ее аналогам.
30 июня сообщалось, что к 14-му пакету ЕС против России присоединяется Норвегия. Она поддержит санкции, направленные в общей сложности против 116 физических и юридических лиц.