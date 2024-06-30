Норвегия присоединилась к 14-му пакету антироссийских санкций ЕС
Норвегия присоединяется к 14-му пакету санкций Евросоюза (ЕС) против России. Об этом сообщил норвежский МИД.
«Началась работа по включению санкций в норвежское законодательство. Норвегия также присоединяется к правилам ЕС, позволяющим использовать средства, полученные от "замороженных" средств российского Центрального банка (ЦБ), для поддержки Украины», – говорится в сообщении ведомства на сайте правительства Норвегии.
14-й пакет европейских санкций направлен против секторов энергетики, финансов и торговли. Норвегия поддержит санкции, направленные в общей сложности против 116 физических и юридических лиц. Уточняется, что Норвегия одобрила все пакеты санкций ЕС с некоторыми поправками на национальном уровне.
У ЦБ РФ нет активов в Норвегии, но, согласно заявлению МИДа, «важно поддержать меры союзников».
24 июня Евросоюз утвердил 14-й пакет санкций против России. 28 июня в ЕС анонсировали новый санкционный режим. Совет ЕС добавил 61 новую организацию в черный список – на них будут распространяться экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Некоторые из предприятий располагаются в Китае, Казахстане, Киргизии, Турции и ОАЭ. Под санкции ЕС попала аналог системы SWIFT – Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Организациям ЕС, работающим за пределами России, запрещается подключаться к СПФС или ее аналогам, операторам ЕС отныне будет запрещено совершать транзакции с рядом организаций, которые используют эту систему.