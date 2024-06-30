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Норвегия присоединилась к 14-му пакету антироссийских санкций ЕС

Ведомости

Норвегия присоединяется к 14-му пакету санкций Евросоюза (ЕС) против России. Об этом сообщил норвежский МИД.

«Началась работа по включению санкций в норвежское законодательство. Норвегия также присоединяется к правилам ЕС, позволяющим использовать средства, полученные от "замороженных" средств российского Центрального банка (ЦБ), для поддержки Украины», – говорится в сообщении ведомства на сайте правительства Норвегии.

14-й пакет европейских санкций направлен против секторов энергетики, финансов и торговли. Норвегия поддержит санкции, направленные в общей сложности против 116 физических и юридических лиц. Уточняется, что Норвегия одобрила все пакеты санкций ЕС с некоторыми поправками на национальном уровне.

У ЦБ РФ нет активов в Норвегии, но, согласно заявлению МИДа, «важно поддержать меры союзников».

24 июня Евросоюз утвердил 14-й пакет санкций против России. 28 июня в ЕС анонсировали новый санкционный режим. Совет ЕС добавил 61 новую организацию в черный список – на них будут распространяться экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Некоторые из предприятий располагаются в Китае, Казахстане, Киргизии, Турции и ОАЭ. Под санкции ЕС попала аналог системы SWIFT – Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Организациям ЕС, работающим за пределами России, запрещается подключаться к СПФС или ее аналогам, операторам ЕС отныне будет запрещено совершать транзакции с рядом организаций, которые используют эту систему.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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