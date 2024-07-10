Польша возобновила прием грузовиков на границе с Белоруссией
Польша возобновила прием грузовых автомобилей через КПП «Козловичи» на границе с Белоруссией. Об этом сообщил государственный таможенный комитет Белоруссии.
«Транспорт в направлении Польши движется, но пока неритмично», – сказано в сообщении.
В настоящий момент выезда из Белоруссии через пункт пропуска ожидают более 600 транспортных средств.
10 июля Польша перестала пропускать грузовики через КПП «Козловичи». Пропуск грузовиков прекратился с 3:00. За ночь количество грузовых автомобилей выросло до 600.
5 июля пограничная служба Польши заключила контракт с компанией Telbud S.A. на создание «электронного барьера» на границе с Белоруссией.
В конце июня премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Евросоюз выделит средства на возведение линии обороны на границах с РФ и реализацию проекта «железного купола» для противовоздушной защиты над Европой.