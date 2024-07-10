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Польша возобновила прием грузовиков на границе с Белоруссией

Ведомости

Польша возобновила прием грузовых автомобилей через КПП «Козловичи» на границе с Белоруссией. Об этом сообщил государственный таможенный комитет Белоруссии.

«Транспорт в направлении Польши движется, но пока неритмично», – сказано в сообщении.

В настоящий момент выезда из Белоруссии через пункт пропуска ожидают более 600 транспортных средств.

10 июля Польша перестала пропускать грузовики через КПП «Козловичи». Пропуск грузовиков прекратился с 3:00. За ночь количество грузовых автомобилей выросло до 600.

5 июля пограничная служба Польши заключила контракт с компанией Telbud S.A. на создание «электронного барьера» на границе с Белоруссией.

В конце июня премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Евросоюз выделит средства на возведение линии обороны на границах с РФ и реализацию проекта «железного купола» для противовоздушной защиты над Европой. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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