Песков: среди западных лидеров трудно пробиться «трезвым голосам»
На Западе есть лидеры, которые придерживаются более трезвых взглядов перспективных взглядов на украинский конфликт, но пробиться им тяжело. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обнуляет ли коммюнике участников саммита НАТО в Вашингтоне мирные инициативы премьер-министра Индии Нарендры Моди и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
«Мы видим, что есть лидеры, которые придерживаются более трезвых взглядов, более перспективных взглядов с нашей точки зрения. Мы видим, какому давлению они подвергаются», – пояснил Песков.
Представитель Кремля напомнил про критику действий Орбана в Европе. По его словам, «трезвому голосу» венгерского премьера сложно пробиваться через концентрацию конфронтационных настроений.
«Мало того, что они дезавуируют полностью его полномочия, они подвергают сомнению легитимность вообще всех этих поездок и чуть ли не собираются вести дело к отмене нынешнего председательства Венгрии в Совете ЕС», – пояснил пресс-секретарь главы государства.
5 июля Орбан прибыл в Москву для встречи с президентом России. Лидеры стран обменялись мнениями по конфликту на Украине. По словам президента России Владимира Путина, переговоры были полезными, хотя Орбан «излагал позицию с западной точки зрения». Ранее венгерский политик посетил Киев, где попросил Зеленского подумать о прекращении огня для приближения начала переговоров с Россией. Киев предложение отклонил.
Официальный визит Моди в Москву проходил 8 и 9 июля. Путин и Моди провели переговоры в Большом Кремлевском дворце. В итоговом совместном заявлении лидеры стран «договорились развивать неделимую безопасность в Евразии» и «подчеркнули необходимость мирного разрешения ситуации вокруг Украины через дипломатию и вовлечение обеих сторон конфликта».