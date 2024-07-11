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Песков: среди западных лидеров трудно пробиться «трезвым голосам»

Ведомости

На Западе есть лидеры, которые придерживаются более трезвых взглядов перспективных взглядов на украинский конфликт, но пробиться им тяжело. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обнуляет ли коммюнике участников саммита НАТО в Вашингтоне мирные инициативы премьер-министра Индии Нарендры Моди и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Мы видим, что есть лидеры, которые придерживаются более трезвых взглядов, более перспективных взглядов с нашей точки зрения. Мы видим, какому давлению они подвергаются», – пояснил Песков.

Представитель Кремля напомнил про критику действий Орбана в Европе. По его словам, «трезвому голосу» венгерского премьера сложно пробиваться через концентрацию конфронтационных настроений.

«Мало того, что они дезавуируют полностью его полномочия, они подвергают сомнению легитимность вообще всех этих поездок и чуть ли не собираются вести дело к отмене нынешнего председательства Венгрии в Совете ЕС», – пояснил пресс-секретарь главы государства.

5 июля Орбан прибыл в Москву для встречи с президентом России. Лидеры стран обменялись мнениями по конфликту на Украине. По словам президента России Владимира Путина, переговоры были полезными, хотя Орбан «излагал позицию с западной точки зрения». Ранее венгерский политик посетил Киев, где попросил Зеленского подумать о прекращении огня для приближения начала переговоров с Россией. Киев предложение отклонил.

Официальный визит Моди в Москву проходил 8 и 9 июля. Путин и Моди провели переговоры в Большом Кремлевском дворце. В итоговом совместном заявлении лидеры стран «договорились развивать неделимую безопасность в Евразии» и «подчеркнули необходимость мирного разрешения ситуации вокруг Украины через дипломатию и вовлечение обеих сторон конфликта».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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