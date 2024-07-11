Песков: среди западных лидеров трудно пробиться «трезвым голосам»

5 июля Орбан прибыл в Москву для встречи с президентом России. Лидеры стран обменялись мнениями по конфликту на Украине. По словам президента России Владимира Путина, переговоры были полезными, хотя Орбан «излагал позицию с западной точки зрения». Ранее венгерский политик посетил Киев, где попросил Зеленского подумать о прекращении огня для приближения начала переговоров с Россией. Киев предложение отклонил.