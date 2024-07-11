Песков заявил о приближении «холодной войны»
Германия, США, Франция, Великобритания напрямую участвуют в конфликте вокруг Украины, возвращаются все атрибуты «холодной войны» с конфронтацией, с прямым противостоянием, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста телеканала «Россия» Павла Зарубина о намерении США разместить в Германии дальнобойные ракеты.
«Идем уверенными шагами к "холодной войне". Все это уже было. Та же Германия, США, Франция, Великобритания.<...> Все это делается в целях подавления нашей страны, чтобы гарантировать наше стратегическое поражение на поле боя», – сказал Песков.
Представитель Кремля также подчеркнул, что происходящее – не повод для пессимизма, но импульс для того, чтобы «собраться, использовать весь наш богатейший потенциал и выполнить все те цели, которые мы перед собой ставим в ходе специальной военной операции».
О намерениях разместить дальнобойное оружие на территории Германии в 2026 г. Белый дом заявил 10 июля. Конвенциональные огневые подразделения дальнего радиуса будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.
11 июля замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал планы США по размещению дальнобойных ракет в Германии элементом запугивания. В тот же день официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что решение о размещении ракет – это попытка спасти репутацию президента США Джо Байдена и сместить внимание с его провалов.
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что планы по размещению ракет США в Германии представляют очевидную и непосредственную угрозу безопасности России. По его убеждению, эти действия потребуют адекватного ответа России. Ситуацию также прокомментировала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, если США разместит в Германии гиперзвуковые ракеты, ответ России будет жестким и адекватным.