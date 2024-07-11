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Песков заявил о приближении «холодной войны»

Ведомости

Германия, США, Франция, Великобритания напрямую участвуют в конфликте вокруг Украины, возвращаются все атрибуты «холодной войны» с конфронтацией, с прямым противостоянием, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста телеканала «Россия» Павла Зарубина о намерении США разместить в Германии дальнобойные ракеты.

«Идем уверенными шагами к "холодной войне". Все это уже было. Та же Германия, США, Франция, Великобритания.<...> Все это делается в целях подавления нашей страны, чтобы гарантировать наше стратегическое поражение на поле боя», – сказал Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что происходящее – не повод  для пессимизма, но импульс для того, чтобы «собраться, использовать весь наш богатейший потенциал и выполнить все те цели, которые мы перед собой ставим в ходе специальной военной операции».

О намерениях разместить дальнобойное оружие на территории Германии в 2026 г. Белый дом заявил 10 июля. Конвенциональные огневые подразделения дальнего радиуса будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.

11 июля замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал планы США по размещению дальнобойных ракет в Германии элементом запугивания. В тот же день официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что решение о размещении ракет – это попытка спасти репутацию президента США Джо Байдена и сместить внимание с его провалов.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что планы по размещению ракет США в Германии представляют очевидную и непосредственную угрозу безопасности России. По его убеждению, эти действия потребуют адекватного ответа России. Ситуацию также прокомментировала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, если США разместит в Германии гиперзвуковые ракеты, ответ России будет жестким и адекватным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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