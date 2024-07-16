Танковую армию, РЭБ и РХБЗ включили в состав Московского военного округа

В декабре 2022 г. Сергей Шойгу, занимавший на тот момент должность министра обороны, заявил о необходимости создания Московского и Ленинградского военных округов, которые станут межвидовыми стратегическими объединениями Вооруженных сил. Он отмечал, что создание соответствующей группировки войск на северо-западе станет ответом на стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ и расширить альянс за счет Финляндии и Швеции. Тогда в России было четыре военных округа – Центральный (штаб-квартира в Екатеринбурге), Западный (Санкт-Петербург), Южный (Ростов-на-Дону) и Восточный (Хабаровск).