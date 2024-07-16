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Танковую армию, РЭБ и РХБЗ включили в состав Московского военного округа

Ведомости

В состав Московского военного округа вошли общевойсковая и танковая армия, соединения спецназа, радиоэлектронной борьбы и войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения оборонного ведомства.

Отмечается, что штаб округа расположен в Москве. Он дислоцирован на территории двух федеральных округов и 19 регионов России.

В феврале президент России Владимир Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа. Тогда же Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области были включены в Южный военный округ.

В Московский военный округ вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва. К Ленинградскому округу отнесли республики Карелия и Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, город Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ.

В декабре 2022 г. Сергей Шойгу, занимавший на тот момент должность министра обороны, заявил о необходимости создания Московского и Ленинградского военных округов, которые станут межвидовыми стратегическими объединениями Вооруженных сил. Он отмечал, что создание соответствующей группировки войск на северо-западе станет ответом на стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ и расширить альянс за счет Финляндии и Швеции. Тогда в России было четыре военных округа – Центральный (штаб-квартира в Екатеринбурге), Западный (Санкт-Петербург), Южный (Ростов-на-Дону) и Восточный (Хабаровск).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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