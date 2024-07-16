Танковую армию, РЭБ и РХБЗ включили в состав Московского военного округа
В состав Московского военного округа вошли общевойсковая и танковая армия, соединения спецназа, радиоэлектронной борьбы и войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения оборонного ведомства.
Отмечается, что штаб округа расположен в Москве. Он дислоцирован на территории двух федеральных округов и 19 регионов России.
В феврале президент России Владимир Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа. Тогда же Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области были включены в Южный военный округ.
В Московский военный округ вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва. К Ленинградскому округу отнесли республики Карелия и Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, город Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ.
В декабре 2022 г. Сергей Шойгу, занимавший на тот момент должность министра обороны, заявил о необходимости создания Московского и Ленинградского военных округов, которые станут межвидовыми стратегическими объединениями Вооруженных сил. Он отмечал, что создание соответствующей группировки войск на северо-западе станет ответом на стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ и расширить альянс за счет Финляндии и Швеции. Тогда в России было четыре военных округа – Центральный (штаб-квартира в Екатеринбурге), Западный (Санкт-Петербург), Южный (Ростов-на-Дону) и Восточный (Хабаровск).