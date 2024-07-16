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Российские банки заявили о рисках из-за запуска реестра электронных повесток

Ведомости

Российские банки, которым по закону нужно будет отказывать в предоставлении кредита уклоняющимся от призыва на воинскую службу, обеспокоены в связи с еще не определенным порядком взаимодействия участников рынка с Министерством обороны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письма Национального совета финансового рынка (НСФР), объединяющего крупные банки, направленные председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Предполагается, что с 1 ноября 2024 г. Минобороны начнет вносить в базу данные о принятых мерах в отношении уклоняющихся от призыва граждан, и с этой даты банки будут обязаны отказывать таким лицам в кредитах. Но авторы письма отмечают, что порядок взаимодействия участников рынка с оборонным ведомством еще не определен.

«В Минобороны возражали, чтобы банки имели доступ к реестру, имея в виду [необходимость] информировать их непосредственно через Минобороны, чтобы кредиторы могли исполнять обязанность по закону «О потребкредите» (353-ФЗ) и отказывать в ссудах призывникам-уклонистам. Но мы до сих пор не понимаем, как это будет работать: ни канал передачи, ни технические параметры доступа, ни режимы взаимодействия (пакетный, реестровый или индивидуальный) нам пока не известны», – цитирует РБК председателя НСФР Андрея Емелина.

Он также отметил, что банки могут технически не успеть доработать свои системы перед запуском реестра. Сообщается также, что для банков до сих пор не разработаны правила о том, как и когда они должны отказывать в кредите клиенту-уклонисту.

В апреле 2023 г. президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, электронных повестках и новых ограничениях за неявку по ним в военкомат. Принятые поправки в закон «О воинской обязанности и воинской службе» предполагают цифровизацию системы воинского учета и вносят изменения в нормы вручения повесток. Повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной, их юридическая сила будет одинаковой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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