Российские банки заявили о рисках из-за запуска реестра электронных повесток

«В Минобороны возражали, чтобы банки имели доступ к реестру, имея в виду [необходимость] информировать их непосредственно через Минобороны, чтобы кредиторы могли исполнять обязанность по закону «О потребкредите» (353-ФЗ) и отказывать в ссудах призывникам-уклонистам. Но мы до сих пор не понимаем, как это будет работать: ни канал передачи, ни технические параметры доступа, ни режимы взаимодействия (пакетный, реестровый или индивидуальный) нам пока не известны», – цитирует РБК председателя НСФР Андрея Емелина.