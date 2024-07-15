По результатам весеннего призыва в ВС России направлены 150 000 человек

По результатам весеннего призыва в ВС России направлены 150 000 человекМинобороны отчиталось о проведении кампании
Весной 2024 г. для прохождения военной службы в Вооруженные силы (ВС) России и другие воинские формирования призвано и направлено 150 000 человек. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Призывные комиссии начали свою работу с 1 апреля, призывников начали отправлять в ВС РФ с 15 апреля. В научные и научно-производственные подразделения было направлено 575 человек, в спортивные роты – 200 человек (членов сборной России по олимпийским видам спорта).
Для воинских перевозок задействовали 15 рейсов российской военной авиации, 14 воинских эшелонов, 172 рейса гражданской авиации, пассажирские поезда, а также автотранспорт. Отслужившие призывники были своевременно уволены и направлены к местам проживания, отметили в ведомстве.
«В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил России в новых регионах – это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области – или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие по призыву не направлялись», – подчеркнули в ведомстве.
Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную службу 31 марта. Согласно указу, с 1 апреля по 15 июля на военную службу намеревались призвать 150 000 человек в возрасте от 18 до 30 лет.
29 марта начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил, что военнослужащие, призванные на срочную службу этой весной, не будут привлекаться к участию в спецоперации.
Кроме того, с 1 января 2024 г. в силу вступил закон о повышении призывного возраста до 30 лет. По словам генерал-полковника, призывники, состоявшие на воинском учете и достигшие 27 лет до 1 января 2024 г., были переведены в запас.