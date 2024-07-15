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По результатам весеннего призыва в ВС России направлены 150 000 человек

Минобороны отчиталось о проведении кампании
Ведомости

Весной 2024 г. для прохождения военной службы в Вооруженные силы (ВС) России и другие воинские формирования призвано и направлено 150 000 человек. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Призывные комиссии начали свою работу с 1 апреля, призывников начали отправлять в ВС РФ с 15 апреля. В научные и научно-производственные подразделения было направлено 575 человек, в спортивные роты – 200 человек (членов сборной России по олимпийским видам спорта).

Для воинских перевозок задействовали 15 рейсов российской военной авиации, 14 воинских эшелонов, 172 рейса гражданской авиации, пассажирские поезда, а также автотранспорт. Отслужившие призывники были своевременно уволены и направлены к местам проживания, отметили в ведомстве.

«В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил России в новых регионах – это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области – или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие по призыву не направлялись», – подчеркнули в ведомстве.

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную службу 31 марта. Согласно указу, с 1 апреля по 15 июля на военную службу намеревались призвать 150 000 человек в возрасте от 18 до 30 лет.

29 марта начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил, что военнослужащие, призванные на срочную службу этой весной, не будут привлекаться к участию в спецоперации.

Кроме того, с 1 января 2024 г. в силу вступил закон о повышении призывного возраста до 30 лет. По словам генерал-полковника, призывники, состоявшие на воинском учете и достигшие 27 лет до 1 января 2024 г., были переведены в запас.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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