NYT: Украина планирует завершить конфликт путем переговоров

15 июля Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором саммите по установлению мира на Украине, который планируется провести в ноябре. По его словам, конференции должны предшествовать несколько встреч по ряду вопросов – в Катаре, Турции и Канаде. По итогам этих трех событий должен быть разработан план. В Кремле выразили мнение, что первый саммит был вовсе не мирным, и добавили, что нужно понять, что имеет в виду Зеленский, говоря о втором «мирном саммите».