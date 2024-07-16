NYT: Украина планирует завершить конфликт путем переговоров
На фоне продолжающихся уже 2,5 года боевых действий Киев разрабатывает план прекращения конфликта путем переговоров. Об этом пишет The New York Times.
Как утверждает газета, на это указывают слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости провести новый мирный саммит, на котором присутствовали бы и представители России.
15 июля Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором саммите по установлению мира на Украине, который планируется провести в ноябре. По его словам, конференции должны предшествовать несколько встреч по ряду вопросов – в Катаре, Турции и Канаде. По итогам этих трех событий должен быть разработан план. В Кремле выразили мнение, что первый саммит был вовсе не мирным, и добавили, что нужно понять, что имеет в виду Зеленский, говоря о втором «мирном саммите».
Первая конференция по урегулированию конфликта на Украине прошла 15-16 июля в Бюргенштоке по инициативе Киева. Россию на мероприятие не пригласили. Власти РФ заявляли о бессмысленности его проведения и посещения. 14 июня президент РФ Владимир Путин назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди которых – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. Киев инициативу отверг.
11 июля заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин сообщил, что Москва не планирует участвовать в новом саммите по Украине. В Кремле отмечали, что Россия не намерена обговаривать «вырванные из общего контекста безопасности отдельные элементы». Москва готова обсуждать в комплексе «всю ситуацию, все аспекты, связанные с безопасностью на континенте, с безопасностью нашей страны, с гарантиями безопасности для других государств», подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.