Польша проведет новую операцию по защите границы с Белоруссией
Польша начнет новую операцию по защите границы с Белоруссией 1 августа. Об этом сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш во время пресс-конференции, его слова приводит портал RMF24.
«Новая миссия будет действовать с 1 августа. Будут завершены две операции – одна тренировочная, одна по охране границы. Будет одна миссия "Безопасное Подлясье", в которой примут участие до 17 000 солдат», – сказал он.
Польша с 13 июня ввела буферную зону на границе с Белоруссией. Она включает в себя участок в пределах территории постов пограничной службы в Наревке, Беловеже, Дубиче-Церкевне и Черемче. Решения, как объяснили в МВД страны, направлены на обеспечение безопасности «посторонних, сотрудников полиции, пограничной службы и военнослужащих, а также ограничение деятельности групп контрабандистов, которые способствуют нелегальной миграции».
5 июля пограничная служба Польши заключила контракт с компанией Telbud S.A. на создание «электронного барьера» на границе с Белоруссией. Сумма контракта оценивается в $3,1 млн, установленный срок завершения работ по созданию барьера – октябрь этого года.