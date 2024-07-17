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Песков объяснил выбор Путиным «Лады Ауры» для поездки на открытие обхода Твери

Ведомости

«Лада Аура» – российский автомобиль, а «АвтоВАЗ» является главным индустриальным центром Тольятти. Так пресс-секретарь президента России Владимира Путина объяснил, почему глава государства приехал на Lada Aura на церемонию открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти.

Представителя Кремля спросили, почему был выбран именно этот автомобиль.

«Ну потому что это, собственно, российская машина – раз. Потом, все-таки вчера, если вы обратили внимание, еще открывался вокруг Тольятти объезд очень важный, и, конечно, главный из таких индустриальных центров Тольятти – это “АвтоВАЗ”. Вот поэтому новая модель была выбрана», – сказал Песков.

Путин открыл последний участок трассы М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга – северный обход Твери – 16 июля. Был также введен в эксплуатацию обход Тольятти. Президент приехал на Lada Aura на церемонию открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти. Позже пресс-служба Кремля опубликовала кадры, на которых президент был за рулем автомобиля. Его сопровождал строитель трассы М-11 «Нева», инженер Василий Васильев.

После поездки на Lada Aura Путин положительно оценил автомобиль.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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