Песков объяснил выбор Путиным «Лады Ауры» для поездки на открытие обхода Твери

«Ну потому что это, собственно, российская машина – раз. Потом, все-таки вчера, если вы обратили внимание, еще открывался вокруг Тольятти объезд очень важный, и, конечно, главный из таких индустриальных центров Тольятти – это “АвтоВАЗ”. Вот поэтому новая модель была выбрана», – сказал Песков.