Песков объяснил выбор Путиным «Лады Ауры» для поездки на открытие обхода Твери
«Лада Аура» – российский автомобиль, а «АвтоВАЗ» является главным индустриальным центром Тольятти. Так пресс-секретарь президента России Владимира Путина объяснил, почему глава государства приехал на Lada Aura на церемонию открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти.
Представителя Кремля спросили, почему был выбран именно этот автомобиль.
«Ну потому что это, собственно, российская машина – раз. Потом, все-таки вчера, если вы обратили внимание, еще открывался вокруг Тольятти объезд очень важный, и, конечно, главный из таких индустриальных центров Тольятти – это “АвтоВАЗ”. Вот поэтому новая модель была выбрана», – сказал Песков.
Путин открыл последний участок трассы М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга – северный обход Твери – 16 июля. Был также введен в эксплуатацию обход Тольятти. Президент приехал на Lada Aura на церемонию открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти. Позже пресс-служба Кремля опубликовала кадры, на которых президент был за рулем автомобиля. Его сопровождал строитель трассы М-11 «Нева», инженер Василий Васильев.