Путин назвал Lada Aura хорошей машиной
Президент РФ Владимир Путин после поездки на Lada Aura дал машине положительную оценку.
Путин приехал на Lada Aura на церемонию открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти. Позже пресс-служба Кремля опубликовала кадры, на которых президент был за рулем автомобиля. Его сопровождал строитель трассы М-11 «Нева», инженер Василий Васильев.
Проезжая на машине по новому мосту через Волгу, Путин также оценил вид за окном: «Красиво. Очень красиво!».
16 июля Путин открыл последний участок трассы М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга – северный обход Твери. Также был введен в эксплуатацию обход Тольятти. Путин отметил, что теперь время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится почти на час. На дороге обеспечено бесшовное скоростное движение без светофоров. Разрешенная скорость движения по участку – 130 км/ч.
Кроме того, дорога в обход Твери позволит быстрее добираться до мест в окрестностях Валдая и до Торжка. А трасса в обход Тольятти упростит поездки в национальный парк «Самарская Лука» и Жигулевский заповедник.