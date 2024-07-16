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Путин назвал Lada Aura хорошей машиной

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин после поездки на Lada Aura дал машине положительную оценку.

«Хорошая машина», – сказал он, отвечая на вопрос Life.ru. 

Путин приехал на Lada Aura на церемонию открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти. Позже пресс-служба Кремля опубликовала кадры, на которых президент был за рулем автомобиля. Его сопровождал строитель трассы М-11 «Нева», инженер Василий Васильев.

Проезжая на машине по новому мосту через Волгу, Путин также оценил вид за окном: «Красиво. Очень красиво!».

16 июля Путин открыл последний участок трассы М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга – северный обход Твери. Также был введен в эксплуатацию обход Тольятти. Путин отметил, что теперь время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится почти на час. На дороге обеспечено бесшовное скоростное движение без светофоров. Разрешенная скорость движения по участку – 130 км/ч.

Кроме того, дорога в обход Твери позволит быстрее добираться до мест в окрестностях Валдая и до Торжка. А трасса в обход Тольятти упростит поездки в национальный парк «Самарская Лука» и Жигулевский заповедник.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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