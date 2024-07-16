Путин назвал Lada Aura хорошей машиной

16 июля Путин открыл последний участок трассы М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга – северный обход Твери. Также был введен в эксплуатацию обход Тольятти. Путин отметил, что теперь время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится почти на час. На дороге обеспечено бесшовное скоростное движение без светофоров. Разрешенная скорость движения по участку – 130 км/ч.