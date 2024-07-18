В Крынках пропавшими без вести числятся 788 украинских военных
В Крынках пропавшими без вести считаются 788 военнослужащих ВСУ, при этом из села удалось вывезти 262 погибших военных. Об этом сообщает издание «Следствие. Инфо» со ссылкой на данные полиции в период с октября 2023 г. по конец июня 2024 г.
ВСУ пытались закрепиться в Крынках, которые находятся на левом берегу Днепра под контролем российской армии, с октября 2023-го по июль 2024-го. Представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховий утверждает, что операция ВСУ якобы продолжается в районе села. По данным украинского издания, сейчас бои идут между правым и левым берегом Днепра вблизи Крынок.
Опрошенные украинские военные и медики заявили, что операция в Крынках «с самого начала была сверхтяжелой задачей с ограниченным ресурсом».
В феврале 2024 г. президент РФ Владимир Путин сообщил, что Крынки в Херсонской области полностью перешли под контроль Вооруженных сил РФ. По его словам, там выстроена необходимая оборона. На тот момент министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что Крынки зачищены.
В декабре 2023-го Путин заявил о провале анонсированного масштабного контрнаступления ВСУ в районе Крынок. Российский президент отмечал, что потери ВСУ исчисляются десятками. По его словам, Киев «пихает своих людей на просто истребление». Не исключено, что это делается, чтобы «выклянчить дополнительные деньги» у Запада, добавил он.