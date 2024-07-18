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В Крынках пропавшими без вести числятся 788 украинских военных

Ведомости

В Крынках пропавшими без вести считаются 788 военнослужащих ВСУ, при этом из села удалось вывезти 262 погибших военных. Об этом сообщает издание «Следствие. Инфо» со ссылкой на данные полиции в период с октября 2023 г. по конец июня 2024 г.

ВСУ пытались закрепиться в Крынках, которые находятся на левом берегу Днепра под контролем российской армии, с октября 2023-го по июль 2024-го. Представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховий утверждает, что операция ВСУ якобы продолжается в районе села. По данным украинского издания, сейчас бои идут между правым и левым берегом Днепра вблизи Крынок.

Опрошенные украинские военные и медики заявили, что операция в Крынках «с самого начала была сверхтяжелой задачей с ограниченным ресурсом».

В феврале 2024 г. президент РФ Владимир Путин сообщил, что Крынки в Херсонской области полностью перешли под контроль Вооруженных сил РФ. По его словам, там выстроена необходимая оборона. На тот момент министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что Крынки зачищены. 

В декабре 2023-го Путин заявил о провале анонсированного масштабного контрнаступления ВСУ в районе Крынок. Российский президент отмечал, что потери ВСУ исчисляются десятками. По его словам, Киев «пихает своих людей на просто истребление». Не исключено, что это делается, чтобы «выклянчить дополнительные деньги» у Запада, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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