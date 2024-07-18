В Крынках пропавшими без вести числятся 788 украинских военных

В декабре 2023-го Путин заявил о провале анонсированного масштабного контрнаступления ВСУ в районе Крынок. Российский президент отмечал, что потери ВСУ исчисляются десятками. По его словам, Киев «пихает своих людей на просто истребление». Не исключено, что это делается, чтобы «выклянчить дополнительные деньги» у Запада, добавил он.